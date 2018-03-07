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Москва, 07.03.2018

Опубликован список самых опасных городов мира

«Expert Online» 2018

Эксперты мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» обнародовали рейтинг 50 самых опасных городов мира по итогам 2017 года.

Его возглавил муниципалитет Лос-Кабос, расположенный в штате Нижняя Калифорния Южная (Мексика). С уровнем убийств в 111,3 случая на каждые 100 тыс. жителей этот город впервые стал самым опасным в мире, передаёт ТАСС.

Второе место в этом не самом привлекательном рейтинге с показателем в 111,1 занял Каракас (столица Венесуэлы). Тройку «призёров» замкнул ещё один мексиканский город Акапулько (106,63). В ТОП-50 также вошли ещё 10 городов Мексики, среди которых Ла-Пас, Тихуана и Сьюдад-Виктория.

Любопытно, что подавляющее большинство мест в списке самых опасных городов планеты занимают муниципалитеты Латинской Америки. Кроме Мексики, это 17 бразильских городов, 5 – венесуэльских и 3 – колумбийских.

Ранее сообщалось, что согласно рейтингу, опубликованному специалистами международной консалтинговой компании ECA International, в первую десятку самых дорогих городов мира для проживания в них иностранцев по итогам 2017 года вошли Луанда, Хартум, Цюрих, Женева, Базель, Берн, Осло, Токио, Гонконг и Ставангер.

Москва оказалась на 65‐й строчке списка, впервые войдя в ТОП-100 с 2014 года. При этом в прошлом году российская столица заняла 118 место.

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