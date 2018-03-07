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Москва, 07.03.2018

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 163 рубля в месяц, передаёт портал правовой информации.

Таким образом, МРОТ будет доведён до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

При этом отмечается, что повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.

МРОТ может устанавливаться законодательно и неформально, например, путём подписания отраслевого соглашения между профсоюзом и консолидированным работодателем (тарифное соглашение).

Хотя МРОТ применяется во многих странах, не существует однозначного мнения относительно тех выгод и того вреда, которые приносит установление такого минимума

Величина МРОТ установлена Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» и с 1 июля 2017 года составляет 7 800 рублей в месяц. Исходя из этой суммы считаются также пособия по временной нетрудоспособности в случае, если человек не имел стажа до получения больничного.

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