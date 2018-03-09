Как выбрать домашний тонометр

Одним из главных факторов в успешном исцелении от гипертонической болезни является каждодневный контроль артериального давления. В этих целях в домашних условиях используются специальные приборы – тонометры.

В каталоге товаров аптеки представлены различные виды тонометров. Существует целый ряд разновидностей этих устройств. Чтобы выбрать среди них наиболее подходящую модель, необходимо иметь представление об их особенностях. Кроме того, при выборе устройства содействие пациенту окажет его лечащий врач.

Возможности домашнего тонометра

Домашние варианты тонометров необходимы для людей, страдающих сердечными болезнями. Сеть аптек Фармленд предлагает вниманию покупателей любые разновидности домашних танометров. Для его приобретения не требуется рецепт врача. Тонометр в среднем стоит от тридцати до семидесяти долларов, поэтому он вполне доступен для любого человека. Он обеспечивает следующие возможности:

Полный контроль над изменением показателей артериального давления в любое время суток без участия врача.

Полный контроль над эффективностью назначенного доктором лечения.

Оценка эффективности средств народной медицины.

На что следует обратить повышенное внимание при выборе

Наибольшее распространение среди медицинских приборов, доступных к продаже в аптечных сетях, получили автоматические приборы для измерения давления, полуавтоматические тонометры и сфигмоманометры. Что касается последнего варианта, то он преимущественно используется врачами, так как требует прощупывания пульса специальным стетоскопом. Главные требования, которым должен соответствовать тонометр, – максимальная простота, удобство и точность. Кроме того, при покупке нужно уделить внимание следующим факторам:

автоматический или полуавтоматический прибор;

удобство дисплея для считывания информации с него;

удобство плечевой манжеты;

отзывы пользователей о выбранной вами модели.

Виды манжет для детей и взрослых

Чтобы обеспечить максимальную точность получаемых результатов, манжета у тонометра должна целиком охватывать диаметр руки пользователя в районе предплечья. Если охват руки будет недостаточным или, напротив, чересчур плотным, то точность получаемых результатов измерений окажется неудовлетворительной. Производители предлагают тонометры с тремя видами манжет:

крупные (L);

средние (M);

маленькие (S).

Чтобы определить, какой размер манжеты тонометра подходит для вас, нужно измерить диаметр руки в районе между локтевым суставом и плечом. При выборе понравившейся модели тонометра необходимо изучить инструкцию по его эксплуатации. Многие изготовители для удобства пользователей делают манжеты съемными, так что в случае допущенной ошибки в определении нужного размера при покупке прибора можно в дальнейшем отдельно купить другую манжету. С внешней стороны манжета сделана из нейлона с липучкой-фиксатором, что позволяет надежно закрепить ее на руке. Изнутри она сделана из медицинской резины, не вызывающей аллергии при соприкосновении с кожей. Главный принцип действия прибора для суточных исследований артериального давления состоит в том, что при заполнении манжеты воздухом ток крови по сосудам на короткий отрезок времени перекрывается. Такой подход обеспечивает точное измерение давления.

Особенности автоматических тонометров

Одно из главных преимуществ автоматических приборов для измерения давления состоит в том, что пользователь освобождается от необходимости выполнения многих действий. Компактный электродвигатель в течение довольно короткого времени закачивает воздух в манжету и при помощи специальных датчиков производит замеры частоты пульса. Срок эксплуатации электронных деталей, из которых изготовлены эти медицинские приборы, является весьма продолжительным. Поэтому многие изготовители устанавливают гарантийный срок на безупречную работу данных устройств длительностью от трех до пяти лет. Однако у автоматических тонометров есть и свои недостатки:

эти устройства стоят дороже полуавтоматических;

время от времени приходится заменять батарейки;

точность измерений не во всех случаях оказывается удовлетворительной.

Особенности полуавтоматических тонометров

Полуавтоматические тонометры, предназначенные для измерения артериального давления, вполне правомерно считаются наиболее точными и качественными. Помимо этого, они характеризуются оптимальным соотношением стоимость/качество. Продолжительность эксплуатации таких приборов может достигать семи-девяти лет, так как в них не устанавливают быстро выходящие из строя электрические двигатели. Что касается недостатков полуавтоматических тонометров, то для некоторых людей они могут показаться сложными в регулярном использовании в связи с необходимостью накачивать манжету вручную. Однако после нескольких пробных измерений артериального давления с помощью такого устройства пользователь сможет успешно справляться с решением данной задачи без особых усилий даже с закрытыми глазами.