Как выбрать правильную спортивную обувь

Начинать выбор спортивной обуви надо с поиска магазина. Желательно, чтобы это был специализированный магазин, поскольку там более богатый выбор и есть возможность получить грамотную консультацию.

Специализированные спортивные магазины можно встретить и в интренете, одним из примеров такого магазина является Stockerman.ru. Затем нужно оценить качество приглянувшейся пары спортивной обуви, ответив на следующие вопросы:

Имеется ли ощутимый запах синтетики?

Имеется ли шнуровка?

Указываются ли размер и государство выпуска?

Ровные ли строчки?

Имеется ли наклейка со сведениями о материале, из которого сделаны внутренняя и внешняя части, а также подошва?

Аккуратно ли нанесен клей?

При положительных ответах на эти вопросы можно продолжать изучение модели. Если же хотя бы на один из них дан отрицательный ответ, это может свидетельствовать о «кустарном» изготовлении обуви и ее невысоком качестве. После успешного прохождения первой проверки изделия надо удостовериться в наличии супинатора. Он предотвращает преждевременную усталость голеностоп. Исключение делается только для кроссовок, предназначенных для анаэробных групповых занятий в спортивном зале.

Очень большое значение имеет стелька. Она должна быть съемной – это обеспечит возможность для поддержания гигиены спортивной обуви. Использование обуви, от которой исходит неприятный запах, недопустимо, даже если в остальных отношениях она остается в прекрасном состоянии. В качестве материала для изготовления спортивной обуви может использоваться как натуральная кожа, так и синтетика. Причем во втором случае это не дешевая искусственная кожа, а современные синтетические материалы, стоимость которых подчас выше, чем стоимость натуральной кожи. Такие материалы «дышат», благодаря чему достигается воздухообмен внутри обуви. Чтобы убедиться в высоком качестве материала, надо надавить указательным пальцем на область носка на протяжении пяти секунд. Если ямка исчезнет почти сразу, качество материала является высоким.

Подошва спортивной обуви с глубоким рельефом предназначена для активного отдыха на природе. Если она имеет густой неглубокий рельеф, то подходит для спортивного зала. Полное отсутствие рельефа – признак простой прогулочной обуви. Выбор одного из этих видов обуви зависит от того, для каких целей она необходима. Однако важно учитывать, что при покупке спортивной обуви для улицы желательно выбирать изделия со светоотражателями, обеспечивающими повышенную безопасность.