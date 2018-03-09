Спецкор «Эксперта» подвергся нападению

Пресс-релиз

7 марта этого года специального корреспондента журнала «Эксперт» - Сергея Тихонова жестоко избили в день, когда он прилетел на Сахалин. Сейчас Сергей Тихонов находит в сахалинской больнице. У него диагностировано сотрясение мозга. Нападение на журналиста произошло сразу же после выхода публикации «Сахалинский котел-2», где анализируются причины чрезвычайно высокой плотности арестов и уголовных дел против чиновников, занимающихся развитием экономики острова. Эта публикация является второй на ту же тему. Первая была написана осенью прошлого года. Называлась она – «Сахалинский котел».

Нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей является нарушением ст 49 закона о СМИ, гарантирующей журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу выполняющему общественный долг». Мы требуем оперативного и тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста, и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения.

Редакция журнала «Эксперт»