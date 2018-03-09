Подписка
Москва, 09.03.2018

Спецкор «Эксперта» подвергся нападению

«Expert Online» 2018
  • Специальный корреспондент "Эксперта" подвергся нападению в день прилета на Сахалин
Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Специальный корреспондент "Эксперта" подвергся нападению в день прилета на Сахалин

Пресс-релиз

7 марта  этого года специального корреспондента журнала «Эксперт» - Сергея Тихонова  жестоко избили  в день, когда он прилетел на Сахалин. Сейчас Сергей Тихонов находит в сахалинской больнице. У него диагностировано сотрясение мозга. Нападение на журналиста произошло сразу же после выхода публикации «Сахалинский котел-2», где анализируются причины чрезвычайно высокой плотности арестов и уголовных дел против чиновников, занимающихся развитием экономики острова. Эта публикация является второй на ту же тему. Первая была написана осенью прошлого года. Называлась она – «Сахалинский котел».

Нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей  является  нарушением ст 49 закона о СМИ, гарантирующей журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу выполняющему общественный долг».  Мы требуем  оперативного и  тщательного расследования факта нападения на нашего журналиста, и просим журналистское сообщество помочь в осуществлении контроля за расследованием этого нападения.

Редакция журнала «Эксперт»

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.
    Реклама

    TOP

    1. «Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем
      «Газпром» отверг решения Стокгольмского арбитража. Российский газовый монополист начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», поставив при этом себя в сложную ситуацию и себя тоже
    2. Испытание мартом: к чему готовиться рублю
      Испытание мартом: к чему готовиться рублю
    3. Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины
      Курс доллара посыпался: для этого есть три новые причины