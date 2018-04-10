Банк России не будет менять ключевую ставку из-за падения рубля

Как заявила во вторник на Биржевом форуме в Москве глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сейчас не возникло таких рисков финансовой стабильности, которые заставили бы "применять системные меры" из того "широкого набора инструментов", который имеется в распоряжении регулятора.

В понедельник рынок резко отреагировал на введенные минфином США санкции против 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. Потери фондового рынка, а также перспектива снижения российского экспорта и поступления в страну валютной выручки привели к продажам рубля.

Основной посыл заявления главы ЦБ - там следят не столько за курсом, сколько за инфляцией, а она пока в порядке. "Что касается влияния на инфляцию, естественно, валютный курс — это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию", — добавила глава ЦБ. При этом она отметила, что инфляция находится на исторически низком уровне в 2,4%.