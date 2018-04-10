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Москва, 10.04.2018

Эрдоган прокомментировал призыв Москвы вернуть Сирии захваченные территории

«Expert Online» 2018

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции – подверг критике заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, который предложил передать сирийский Африн под контроль Дамаска.

По мнению турецкого лидера, подход Лаврова неправильный.

«Мы лучше всех знаем, кому передавать Африн. Когда придёт время, мы передадим Африн его жителям», – цитирует Эрдоган РИА Новости.

Напомним, ранее руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на возвращение Турцией контроля над Африном законным властям.

В свою очередь заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин призвал турецкую армию прекратить преступные действия незаконных вооруженных формирований в сирийском Африне.  

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