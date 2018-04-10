LAV`Z – британский ювелирный бренд, призванный сделать каждое украшение единственным в своем роде

Персонификация и кастомизация – вот основные идеи бренда. Теперь есть возможность создать свое неповторимое изделие, которое будет не только стильным элементом образа, но и личным талисманом с особым смыслом.

Изделия выполнены таким образом, чтобы каждое: от моносерег до чокеров и браслетов, украшений-трансформеров и составных кулонов, — могло сочетаться и комбинироваться с другим. Их можно носить по отдельности или вместе, менять отдельные элементы или наносить гравировку, а самое главное, фантазировать и воплощать свои дизайнерские идеи в жизнь!

Гравировка на украшении – подарок бренда. Эту услугу можно заказать на сайте или прямо в магазине во время покупки ювелирного изделия. Наносить можно имена, памятные даты или любые слова и фразы.

Качество прежде всего, поэтому изделия LAV’Z изготовлены из стерлингового серебра с покрытием Vermeil из 18-каратного розового и желтого золота в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями. Дизайнеры бренда регулярно путешествуют в Индию и лично отбирают лучшие камни, чтобы их неповторимая красота, завораживающая игра света и таинственная энергетика сделали украшения еще более уникальными.

предоставлено пресс-службой

Ассортимент бренда представлен шестью коллекциями:

Initials & Initials Baby, Birthstones и Magic Gemstones – это коллекции, созданные для того, чтобы

вы смогли создать СВОЁ уникальное украшение, а гравировка и камни-талисманы помогут в этом.

Изделия из коллекций Universe, Milky Way и Crosses – это те самые элементы, благодаря которым ваш образ станет стильным и неповторимым. Идеально подходят для комбинирования и создания многослойных комплектов.

предоставлено пресс-службой

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ INITIALS & INITIALS BABY

КОЛЛЕКЦИЯ ПОД ГРАВИРОВКУ

Коллекция включает в себя браслеты на цепях и шнурках, кулоны и кольца. На все изделия коллекции можно нанести гравировку, каждое выполнено в 3 цветах:

Стерлинговое серебро с родиевым покрытием

Vermeil из 18-каратного розового золота

Vermeil из 18-каратного желтого золота

Услуга нанесения гравировки – это подарок покупателю (наносится бесплатно на любое изделие коллекции). Услугу можно заказать на сайте или сделать прямо в магазине во время покупки ювелирного изделия. Наносить можно имена, памятные даты или любые слова и фразы.

В коллекции также есть отдельная линия украшений Baby Initials, посвященная детям.

BIRTHSTONES

ДЕНЬ, КОГДА ЗАЖГЛАСЬ ТВОЯ ЗВЕЗДА

Коллекция с драгоценными камнями, соответствующими месяцу рождения. В линейке задействовано двенадцать драгоценных камней,каждый из которых соответствует знаку зодиака. Каждый обладает своей уникальной энергетикой и скрывающейся за ней историей и легендой. Если вы ищете что-то большее, чем просто украшение, или хотите сделать подарок кому-то особенному, то изделия из этой коллекции то, что вам нужно!

Можно выбрать кулон с камнем нужного знака зодиака и добавить гравировку, которая сделает украшение еще более личным и уникальным. Считается, что камни, подобранные с учетом даты рождения, приносят здоровье, удачу и защищают своего обладателя.

MAGIC GEMSTONES

СОЗДАЙ СВОЮ МАГИЮ

Люди с издавна верят, что драгоценные и полудрагоценные камни обладают магическими свойствами. Изделия из коллекции MAGIC GEMSTONES – это стильные украшения, наполненные таинственной силой и энергетикой.

Учитывая целебные и магические свойства камней, можно комбинировать подвески и создавать уникальные сеты, которые станут личными оберегами и талисманами.

В коллекции представлены только натуральные камни, поэтому в изделияхLAV’Z невозможно найти абсолютно идентичные камни, все они будут хоть и незначительно, но отличаться друг от друга по цвету, форме, огранке и рисунку.

MILKY WAY

На создание коллекции Milky Way вдохновила спиральная Галактика Млечный Путь, в которой находится Солнечная система. Ювелирные изделия в этой линейке идеально круглой формы со вставками из натурального жемчуга, которые символизируют космические орбиты с движущимися по ним планетами. Завораживая и очаровывая магией бесконечности, каждое украшение вносит в образ девушки LAV’Z немного волшебства и мечтательности.

UNIVERSE

Коллекция Universe воссоздает красоту звезд, созвездий и планет. Ювелирные изделия были созданы для того, чтобы подчеркнуть безграничность времени и пространства Вселенной. Со вставками из сверкающего кубического циркония, каждое украшение становится изумительно- переливающимся дополнением любого образа.

CROSSES

Ожерелья коллекции Crosses созданы специально для того, чтобы ваш образ стал более дерзким и игривым. Они идеальны для многослойных комбинаций и отлично сочетаются с ожерельями и цепями из других коллекций бренда.