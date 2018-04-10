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Москва, 11.04.2018

Медведев прокомментировал ситуацию в российской экономике

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава Кабинета министров – считает, что экономическая ситуация в стране остаётся стабильной.

Об этом он заявила в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт сайт Кремля.

По словам премьер-министра, он планирует 11 апреля доложить депутатам нижней палаты российского парламента о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно нормальная.

При этом глава Кабмина убеждён, что макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были ранее обозначены президентом. Кроме того, Медведев отметил, что инфляция в России находится сейчас на низком уровне, что даёт возможности для развития кредитования.

Напомним, 11 апреля Медведеву предстоит отчитаться перед депутатами Госдумы о деятельности правительства. При этом председатель правительства ранее уже предупредил парламентариев о том, что предстоящий отчёт не будет коротким, так как он расскажет не только о работе Кабмина за последний год, но и на протяжении шести лет – всего периода полномочий правительства.

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