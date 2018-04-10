США отправили в Сирию второй ракетный эсминец

Как сообщает WSJ, США отправили к берегим Сирии еще один ракетный эсминец ВМС США. В Белом доме приняли такое решение после совещания 9 апреля и обсуждения химической атаки в сирийской Думе.

У США в Средиземном море уже есть один эсминец (USS Donald Cook). В зоне поражения его ракет находится почти вся территория Сирии. Второй эсминец USS Porter сможет добраться туда через несколько дней. Откуда эсминец США направился к побережью Сирии, пока неясно.

Напомним, ранее президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято вечером 10 апреля.

"Вы услышите об этом решении, – подчеркнул он в беседе с журналистами. – Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, случаться в этом мире".