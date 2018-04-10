Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 10.04.2018

США отправили в Сирию второй ракетный эсминец

«Expert Online» 2018
  • США отправили в Сирию второй ракетный эсминец
Фото: navy.mil

Как сообщает WSJ, США отправили к берегим Сирии еще один ракетный эсминец ВМС США. В Белом доме приняли такое решение после совещания 9 апреля и обсуждения химической атаки в сирийской Думе.

У США в Средиземном море уже есть один эсминец (USS Donald Cook). В зоне поражения его ракет находится почти вся территория Сирии. Второй эсминец USS Porter сможет добраться туда через несколько дней. Откуда эсминец США направился к побережью Сирии, пока неясно.

Напомним, ранее президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято вечером 10 апреля.

"Вы услышите об этом решении, – подчеркнул он в беседе с журналистами. – Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, случаться в этом мире".

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
    3. Рублю не оставили шансов на укрепление
      Минфин намерен увеличить объем покупки валюты на рынке в апреле до 11,5 млрд руб. в день. У рубля практически не остается шансов на разворот динамики курса в сторону укрепления в ближайший месяц