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Москва, 10.04.2018

В ФСБ рассказали о предотвращенных терактах

«Expert Online» 2018

Федеральная служба безопасности раскрыла информацию о предотвращенном в марте теракте. Информацией поделился Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета, передает РИА новости.

Организаторы теракта были ликвидированы при попытке задержания. У членов ячейки ИГИЛ (запрещенная в России организация) было изъято  оружие и взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Помимо этого Бортников рассказал о двух терактах, которые предотвратили в день выборов президента России 18 марта 2018 года. Одна атака готовилась в Ингушетии, другая — в Башкирии.

Организаторы первого теракта были ликвидированы во время  контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления. Двое террористов, задержанные в Уфе, готовились привести в действие два самодельных взрывных устройства большой мощности.

В общей сложности, по словам Бортникова, за первый квартал ФСБ предотвратила шесть терактов и ликвидировали 12 бандформирований. Спецслужбы задержали 189 и уничтожили 15 «бандитов и их пособников», добавил глава ФСБ.

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