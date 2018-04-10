Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 11.04.2018

В портфеле бренда ST-James появились новые марки: Allegri, Pantaloni Torino, Voile Blanche.

«Expert Online» 2018
  • В портфеле бренда ST-James появились новые марки: Allegri, Pantaloni Torino, Voile Blanche.

Allegri

Всемирно известный итальянский бренд, который специализируется на верхней одежде в спортивном стиле, был создан в 1954 году. Отличительными чертами бренда являются водоотталкивающие свойства изготавливаемой одежды и ее износостойкость. При изготовлении продукции используется уникальная испанская овчина, прошедшая специальную обработку, и кашемир. Таким образом, практически вся одежда от Allegri предназначена для неблагоприятной, дождливой и ветреной погоды, чтобы покупатель себя чувствовал уютно и комфортно, несмотря на погодные условия.

 

Pantaloni Torino

 

pantaloni-torino.jpg

Бренд Pantaloni Torino родом из Италии. В 1969 году Пьеранжелло Фассино и его семья перешли от торговли тканями к производству одежды. В 2000 году сын основателя, Эдуардо Фассино, принимает решение взять курс на освоение более широкого рынка и приближается к исполнению давней семейной мечты - шить лучшие в мире брюки. В 2007 году огромный потенциал фамильного бизнеса с сорокалетней историей в полной мере раскрыл новый финансовый и маркетинговый директор фирмы Марио Стефано Маран. Вместе с головокружительным взлетом бренда произошла настоящая революция в представлении о том, какими должны быть мужские брюки. Новые фасоны оказались в гардеробе семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, 44-го президента США Барака Обамы, бывшего короля Испании Хуана Карлоса и других известных людей.

Сегодня Pantaloni Torino представляет две линейки – PT01 и PT05. В основе коллекций – брюки, джинсы и чиносы для мужчин, сочетающие классический стиль кроя, современные тенденции моды и легкий привкус “самоиронии”. В компании тонко чувствуют потребности своих постоянных и потенциальных клиентов и быстро отзываются на любые изменения. Основная стратегия Pantaloni Torino - не навязывать готовую продукцию, а понять, чего хочет потребитель и предложить именно то, что он желает примерить.

Джинсы и брюки из Италии от PT в первую очередь отличает отменное качество материалов, безупречный крой и эксклюзивные детали: цветной подклад, разноцветные пуговицы необычной формы, яркая декоративная вышивка. Для создания коллекций дизайнеры компании нередко черпают вдохновение в традициях и культуре разных народов. Непрерывный поиск оригинальных идей из всех частей света позволил разнообразить палитру цветов, фасонов, тканей и деталей, дать возможность подобрать модель, удачнее всего подчеркивающую индивидуальность. В модельном ряду есть подходящие образцы как для приверженцев классического стиля, так и для любителей смелых экспериментов.

Voile Blanche

voile-blanche.jpg

Обувная спортивная марка Voile Blanche основана дизайнером, художником и поэтом Максом Верре в 2004 году. Выпускаемая им обувь является отражением личного творчества. Бренд уделяет особое внимание тщательной проработке деталей, комбинации цвета и фактур. Дизайнер выбирает лавсан - водостойкий материал для изготовления парусины, который пройдя специальную обработку, становится прочным непромокаемым декором, технологичным, и в то же время, винтажным. Люверсы для шнурков покрывают специальным составом, защищающим от ржавчины, подошву дополняют протектором, шнурки обрабатываются водоотталкивающей пропиткой, а мыс укрепляют защитной вставкой.  

Стиль бренда сочетает итальянское ремесленное мастерство в обработке материалов и внимание к мировым трендом. Voile Blanche – это отражение современного образа жизни. Городской дух и любовь к спорту – то, на что ориентируется бренд. 

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
    2. Рублю не оставили шансов на укрепление
      Минфин намерен увеличить объем покупки валюты на рынке в апреле до 11,5 млрд руб. в день. У рубля практически не остается шансов на разворот динамики курса в сторону укрепления в ближайший месяц
    3. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.