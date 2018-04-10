В портфеле бренда ST-James появились новые марки: Allegri, Pantaloni Torino, Voile Blanche.

Allegri

Всемирно известный итальянский бренд, который специализируется на верхней одежде в спортивном стиле, был создан в 1954 году. Отличительными чертами бренда являются водоотталкивающие свойства изготавливаемой одежды и ее износостойкость. При изготовлении продукции используется уникальная испанская овчина, прошедшая специальную обработку, и кашемир. Таким образом, практически вся одежда от Allegri предназначена для неблагоприятной, дождливой и ветреной погоды, чтобы покупатель себя чувствовал уютно и комфортно, несмотря на погодные условия.

Pantaloni Torino

Бренд Pantaloni Torino родом из Италии. В 1969 году Пьеранжелло Фассино и его семья перешли от торговли тканями к производству одежды. В 2000 году сын основателя, Эдуардо Фассино, принимает решение взять курс на освоение более широкого рынка и приближается к исполнению давней семейной мечты - шить лучшие в мире брюки. В 2007 году огромный потенциал фамильного бизнеса с сорокалетней историей в полной мере раскрыл новый финансовый и маркетинговый директор фирмы Марио Стефано Маран. Вместе с головокружительным взлетом бренда произошла настоящая революция в представлении о том, какими должны быть мужские брюки. Новые фасоны оказались в гардеробе семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, 44-го президента США Барака Обамы, бывшего короля Испании Хуана Карлоса и других известных людей.

Сегодня Pantaloni Torino представляет две линейки – PT01 и PT05. В основе коллекций – брюки, джинсы и чиносы для мужчин, сочетающие классический стиль кроя, современные тенденции моды и легкий привкус “самоиронии”. В компании тонко чувствуют потребности своих постоянных и потенциальных клиентов и быстро отзываются на любые изменения. Основная стратегия Pantaloni Torino - не навязывать готовую продукцию, а понять, чего хочет потребитель и предложить именно то, что он желает примерить.

Джинсы и брюки из Италии от PT в первую очередь отличает отменное качество материалов, безупречный крой и эксклюзивные детали: цветной подклад, разноцветные пуговицы необычной формы, яркая декоративная вышивка. Для создания коллекций дизайнеры компании нередко черпают вдохновение в традициях и культуре разных народов. Непрерывный поиск оригинальных идей из всех частей света позволил разнообразить палитру цветов, фасонов, тканей и деталей, дать возможность подобрать модель, удачнее всего подчеркивающую индивидуальность. В модельном ряду есть подходящие образцы как для приверженцев классического стиля, так и для любителей смелых экспериментов.

Voile Blanche

Обувная спортивная марка Voile Blanche основана дизайнером, художником и поэтом Максом Верре в 2004 году. Выпускаемая им обувь является отражением личного творчества. Бренд уделяет особое внимание тщательной проработке деталей, комбинации цвета и фактур. Дизайнер выбирает лавсан - водостойкий материал для изготовления парусины, который пройдя специальную обработку, становится прочным непромокаемым декором, технологичным, и в то же время, винтажным. Люверсы для шнурков покрывают специальным составом, защищающим от ржавчины, подошву дополняют протектором, шнурки обрабатываются водоотталкивающей пропиткой, а мыс укрепляют защитной вставкой.

Стиль бренда сочетает итальянское ремесленное мастерство в обработке материалов и внимание к мировым трендом. Voile Blanche – это отражение современного образа жизни. Городской дух и любовь к спорту – то, на что ориентируется бренд.