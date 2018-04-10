Высший эшелон администрации Трампа уже многие месяцы трещит по швам. Кто и кого сменяет на ведущих политических постах США? Статья публикуется в рамках партнерства с Российским советом по международным делам (РСМД)

Первые полтора года пребывания у власти Дональда Трампа, самого эксцентричного, эпатажного и авторитарного президента США, скоро истекут. Придя к власти как борец с вашингтонской политической элитой, он стал живым воплощением давно вызревавших в американском обществе протекционистских, антиглобалистских и антиэкспансионистских настроений. Уловив устремления масс, Д. Трамп предложил им простые, понятные, быстрые и радикальные способы решения накапливавшихся десятилетиями проблем.

Несмотря на массовые протесты, противодействие со стороны Конгресса, судов и вашингтонской бюрократии, нежелание многих сотрудников федеральных ведомств работать в администрации миллиардера, невзирая на злобные нападки прессы, расследования «российского следа» и нависшую угрозу импичмента, к удивлению многих, президентство Д. Трампа все же пока не подает признаков смерти. Он (правда, не без труда) сумел вписаться в существующий политический пейзаж, став его уникальной и неотъемлемой частью.

Изначально сформированный высший эшелон администрации Трампа представлял собой наспех сколоченную, склеенную либертарианским клеем, консервативную коалицию, состоявшую из нескольких противоборствующих группировок, сформировавшихся в период избирательной кампании 2016 года: 1. Доверенных лиц самого президента (зять Трампа Д. Кушнер, адвокат Трампа М. Коэн, миллиардер К. Икан); 2. Группы отставных, но все еще влиятельных генералов (Дж. Маттис, Дж. Келли, Дж. Келлог, Г. Макмастер); 3. Организаторов и активистов правоконсервативного Движения чаепития, ставшего массовой электоральной базой Трампа (М. Пенс, М. Помпео, М. Шорт, Б. Девос, Т. Прайс, К. Конуэй); 4. Представителей деловой элиты (С. Мнучин, Г. Кон, Р. Тиллерон, У. Росс, С. Шварцман); 5. Правых консерваторов-традиционалистов, обеспечивших идейную поддержку Трампу (С. Бэннон, Дж. Сешн, Р. Прибус, С. Миллер, П. Наварро и др. ).

В силу этой сегментированности и разобщенности администрация Трампа с самого начала отличалась чрезмерной внутренней противоречивостью, отсутствием необходимого единства и крайней неустойчивостью. Ситуация осложнялась и тем, что многие ее члены, не имея необходимого политического и жизненного опыта, оказались в команде Трампа случайно, не будучи заранее подготовленными к исполнению функций государственных чиновников высшего уровня в условиях крайне обостренной внутриполитической и международной обстановки. Многие из них попали на свои должности после того, как от них отказались другие претенденты.



Отставка за отставкой

Первые дни президентства Трампа были омрачены событиями, которые многим внушали серьезные опасения. Не успев сформироваться, новая администрация, собранная наспех из слишком разных и не всегда подготовленных людей, начала давать трещины. Усиливались разногласия не только между ее фракциями, но и между советниками президента. Скроенная из нескольких разнородных групп она стала неожиданно быстро разваливаться. По разным причинам ее спешно стали покидать ближайшие помощники президента. Первым в списке оказался помощник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, оставивший свой пост (спустя всего 23 дня после назначения на него) 13 февраля, после «разоблачений» о подозрительных контактах с российским послом С. Кисляком.

С тех пор своих постов лишились сразу несколько высокопоставленных членов администрации Трампа. 9 мая 2017 г. был уволен директор ФБР Джеймс Коми. Особенно «урожайным» на отставки оказалось лето 2017 года. 21 июля был отстранен от занимаемой должности глава отдела стратегического планирования Белого дома Ричи Хиггинс. Тогда же ушел в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. 25 июля вслед за ним покинул свой пост старший помощник пресс-секретаря Белого дома Майкл Шорт. В конце июля были отправлены в отставку руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус и директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, пробывший на своем посту всего лишь 10 дней, а позже заявивший о готовящемся заговоре против Трампа.

15 августа о своем выходе из состава президентского совета объявил лидер профобъединения АФТ-КПП Ричард Трамка. 18 августа ушел в отставку наиболее одиозный персонаж в окружении президента — его советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Тогда же покинул свой пост и советник Трампа по вопросам законодательного регулирования Карл Айкан. 19 августа из-за несогласия с политикой Трампа почти в полном составе ушел в отставку президентский комитет по культуре и образованию. 25 августа из аппарата Белого дома ушел заместитель помощника президента Себастьян Горка.

Администрация стала рассыпаться. Казалось, начали сбываться прогнозы, упорно циркулировавшие в Вашингтоне в дни избирательной кампании 2016 года: единственным наследием, которое может оставить после себя Трамп, станут внутрикабинетные раздоры, хаос и неразбериха. Действительно, Америка давно не знала такой нестабильной, быстро и непрерывно меняющейся администрации, пораженной вирусом кадровой текучести.

В 2018 г. череда отставок ключевых членов кабинета Трампа, напоминавшая массовый исход, продолжилась. В отставку ушли сразу несколько членов его команды, в частности, заместитель советника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл и Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Только в марте администрацию покинули сразу две ключевые фигуры из внешнеполитического блока: госсекретарь Рекс Тиллерсон, уступивший свой пост директору ЦРУ Майку Помпео, и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, замененный на суперястреба Джона Болтона. Тогда же администрацию оставили старший советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон, критиковавший протекционистский крен в политике Д. Трампа, в частности, его решение о введении таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США.

Отставка Рекса Тиллерсона

Согласование кандидатуры Р. Тиллерсона на слушаниях в Сенате в январе 2017 года было нелегким. Главным упреком в его адрес стали российские связи. Главу Exxon Mobil, развивавшего деловые контакты с Россией и даже награжденного российским Орденом Дружбы, считали одним из американских друзей Путина, который с такой биографией вряд ли мог бы действенно противостоять России на посту государственного секретаря.

Тогда Тиллерсон избрал единственно возможную тактику, признавая в России оказавшегося под санкционным режимом серьезного соперника, с которым все же важно поддерживать необходимый диалог. Однако намерения в отношении этого соперника, попав в плен проводимых расследований о российском вмешательстве в президентские выборы, оказались нереализованными, а сам Тиллерсон, плохо скрывавший свое сдержанное отношение к России, приобрел репутацию мягкого и потому слабого политика, задавленного грузом как прежнего опыта, так и новых обстоятельств. Такое поведение госсекретаря явно контрастировало с жесткой антироссийской позицией посла США в ООН Ники Хейли и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, смотревших на Россию как на агрессора и ненадежного партнера. Не нравилось оно и Трампу.

Тиллерсон и Трамп по-разному интерпретировали не только вмешательство России в американские выборы, но и по-своему воспринимали подходы США к Ирану и Северной Корее. Резкие, непродуманные и грозные словесные демарши Трампа в адрес этих государств явно раздражали госсекретаря, с которым отныне считались все меньше и меньше. Обоим не удавалось найти общий подход и в отношении Афганистана. Тиллерсону отнюдь не импонировала идея увеличения военного присутствия и продолжения военных действий США в этой стране, на чем упорно настаивал Трамп.

Правда, за короткое время пребывания Тиллерсона в госдепе у него, как и у Трампа, сформировался стиль, при котором жесткие, иногда воинственные высказывания чередовались с заявлениями, выдержанными в позитивном и даже миролюбивом духе. Это порой создавало опасные иллюзии, уводящие в сторону от существующих реалий.

Тем не менее, более миролюбивый, умеренный, уравновешенный, вдумчивый и склонный к переговорам Тиллерсон пришелся явно не ко двору. Разные подходы к решению проблем, различный уровень их понимания дополнялись и плохо скрываемой личной неприязнью. Неизбежность отставки 69-го госсекретаря (готовившейся с осени 2017 г.) осознавалась многими. Появившееся в духе Трампа в Твиттере сообщение об отставке госсекретаря лишь поставило точку на затянувшейся драме.

Следует признать, подобные ситуации не редкость в системе государственного управления США. Основанная на согласовании различных интересов система сдержек и противовесов, лежащая в ее основе, неизбежно располагает к появлению внутри президентской команды борющихся между собой центров силы и противостоящих друг другу руководителей ведомств, что зачастую приводит к их соперничеству за доступ к президенту, а нередко и к их непримиримому противоборству [1].

Назначение Майка Помпео

Еще год назад, летом 2017 г., Майка Помпео называли в качестве наиболее вероятного преемника Тиллерсона. В отличие от госсекретаря, директор ЦРУ был гораздо ближе к нетерпящему возражений Трампу и идейно, и политически. Окунувшись в 2010 году после завершения военной карьеры в политику, сочувствуя Движению чаепития, Помпео стал играть видную роль среди ультраконсервативного крыла республиканцев, поддержав Трампа в 2016 году и заняв пост директора ЦРУ после его победы. Находясь на посту директора главного разведывательного и контрразведывательного ведомства страны, он сполна проявил свой правоконсервативный нрав: выступал против ядерной сделки с Ираном, критиковал сторонников переговоров с Северной Кореей, поддерживал электронную слежку за гражданами и пытки, распространенные в секретных тюрьмах ЦРУ.

В лице М. Помпео Госдепартамент, вне всякого сомнения, получил более профессионального, надежного и твердого проводника президентского курса, чего нельзя было сказать о Тиллерсоне, склонном перед принятием решений к непозволительным размышлениям и сомнениям.

Отставка Герберта Макмастера

Знаковой оказалась и отставка с поста помощника президента по национальной безопасности генерала Макмастера, принимавшего участие почти во всех крупных военных конфликтах современной эпохи с участием США и заслужившего репутацию целостной личности, сдержанного и вдумчивого генерала, обладающего логикой стратега-мыслителя. К удивлению многих, Макмастер оказался единственным членом администрации, назначение которого одобряли как сторонники, так и противники Трампа. Многие считали, что от него будет исходить объединительное начало, в котором так нуждалась новая команда.

Правда, его взгляд на современную Россию не отличался от мнений, господствовавших среди политической элиты США. Макмастер считал, что Путин целенаправленно проводит агрессивную политику, направленную на слом и пересмотр нового мирового порядка, сформировавшегося после холодной войны. Но при этом в целом его все же отличали сдержанность, стремление избегать непродуманных решений и резких шагов, чего явно недоставало Трампу.

Призванные во власть Белым домом генералы должны были обеспечивать хоть какую-то дисциплину и порядок в той атмосфере неразберихи, которая (особенно на начальном этапе) исходила от самого Трампа, отличавшегося не только хаотичным мышлением, но и непродуманными действиями.

Назначение Джона Болтона

Наиболее резонансным и символичным стало назначение (на освободившийся после отставки Макмастера пост) Джона Болтона, давно завоевавшего репутацию «неконтролируемого ястреба». Длинная жизнь и долгая карьера в Госдепе и Минюсте при президентах Р. Рейгане и Дж. Буше-ст. стали трамплином для дальнейшего восхождения. По-настоящему звезда Болтона взошла в годы «войны с террором», при Дж. Буше-мл., в администрации которого он стал заместителем госсекретаря.

Будучи одним из сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году, Болтон радикализовал внешнюю политику США, стремясь вмонтировать их внешнеполитические интересы в «войну с террором», которая стала универсальным инструментом дальнейшего укрепления американского мирового доминирования. Будучи в 2005-2006 гг. послом США в ООН, он делал все, чтобы политика американского унилатерализма, вызывавшая ропот даже со стороны американских союзников, стала реальностью.

Чрезмерные жесткость и консерватизм Болтона отталкивали многих. Последовательный критик противников США (Ирана, КНДР, России), он не рассматривал даже возможности поиска каких-то компромиссов с ними. Дальнейшее обострение отношений с Россией, угрозы и жесткая риторика Трампа в отношении КНДР, нацеленная на получение уступок со стороны Ким Чен Ына, создали необходимую атмосферу для обновления администрации и призвания в нее ультраконсерватора Болтона.



Новый директор ЦРУ Джина Хаспел

Перестановки ключевых фигур в кабинете Трампа привели к продвижению по служебной лестнице заместителя директора ЦРУ Джины Хаспел, которой Трамп предложил занять пост директора разведывательного ведомства. Если после одобрения ее кандидатуры Сенатом это произойдет, то она станет первой женщиной-директором ЦРУ.

Руководитель секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде, заместитель директора Национальной секретной службы по внешней разведке и операциям, заместитель директора ЦРУ, в адрес которой до сих пор не утихают обвинения в организации пыток в отношении подозреваемых в терроризме — этот неполный перечень кадровых достижений Хаспел создает лишь контуры портрета нового хозяина штаб-квартиры в Лэнгли.

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Постоянные зигзаги кадровой политики, как и очередные перестановки в администрации Трампа, затронувшие в основном ее внешнеполитический сегмент, — знак не только быстрых персональных перемещений, но и эволюции американского внешнеполитического курса в сторону большей жесткости, свидетельство перехода США к политике наступательного прагматизма в условиях продолжающегося расследования вмешательства России в выборы 2016 года и обостряющегося конфликта с ней.

Несомненно, ключевую роль в этом сыграло отравление Скрипалей и обвинение России в его организации. Последовавший за этим очередной перечень антироссийских демаршей в виде высылки дипломатов из ряда ведущих стран Запада и новых санкций США — лишь очередные витки в той опасной и быстро раскручивающейся спирали, по которой продолжает развиваться российско-американская конфронтация сегодня.

1. Гарбузов В.Н. Александр Хейг, или Три карьеры одного генерала. – М., 2004.