Немецкий бизнес упорно призывает правительство ФРГ ослабить антироссийские санкции и восстановить нормальные экономические отношения с Москвой. Последним с таким призывом обратился к Западу в целом и Берлину в частности председатель влиятельного Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Мартин Велкер. Он надеется на быстрое восстановление немецкого экспорта в Россию в случае ослабления санкций против Москвы.

О своих надеждах и мыслях относительно отношений между ФРГ и РФ г-н Велкер рассказал агентству Reuters. В прошлом году уже наметились положительные подвижки в торговых отношениях между Москвой и Берлином. Экспорт продукции машиностроительного сектора Германии в Россию в 2017 г. вырос на 22,5% и достиг 5,3 млрд евро. Рост, конечно, солидный, но в абсолютном исчислении он впечатляет не так уж и сильно. Прошлогодние цифры далеки от «золотого века» немецкого экспорта в Россию, который пришелся на 2012 год и который тогда вплотную приблизился к 8 млрд евро.

«После нескольких разочаровывающих лет,- подчеркнул Карл Велкер,- в прошлом году наши отношения с Россией развивались в очень позитивном ключе».

Председатель VDMA призывает Запад пересмотреть подход к санкциям: «Экономические санкции оказывают очень слабое политическое воздействие. Поэтому мы хотим, чтобы они были кардинальным образом пересмотрены. То, что работает, можно сохранить. Остальные санкции, если это возможно, следует ослабить».

Карл Велкер не скрывает беспокойства, что в случае продолжения санкционной политики немецкий бизнес может потерять российский рынок, потому что желающих занять место Германии несмотря на антироссийские санкции более чем достаточно. В первую очередь, конкурентами немецких бизнесменов являются коллеги из Китая и Южной Кореи.

Отношения с Россией – одна из самых распространенных тем разговоров в Германии на всех уровнях, включая бытовой. Простые немцы относятся к русским значительно лучше политиков, которые частично благодаря необходимости соблюдать атлантическую и европейскую солидарность, а частично и благодаря своим убеждениям не только ввели четыре года назад санкции, но и регулярно их продляют и время от времени усиливают. Последнее обострение отношений между Западом и Россией – попытка отравления отца и дочери Скрипалей, а также якобы имевшее место, но тоже недоказанное применение Башаром Асадом химического оружия против мирного населения, конечно, не могло не отразиться и на российско-немецких отношениях. Берлин полностью поддержал Лондон и Вашингтон, но выслал только четверых российских дипломатов. Это немного по сравнению с США, Великобританией и Украиной, но, конечно же, никак не способствовало улучшению изрядно испорченных за последние годы отношений между двумя странами.

Сейчас уже даже самым большим оптимистам в России очевидно, что новое правительство Ангелы Меркель продолжит в отношении Москвы прежнюю политику. Новый кабинет работает менее месяца, но уже успел отметиться рядом недружественных шагов по отношению к России, которые позволяют окончательно избавиться от последних иллюзий, возникших после сентябрьских выборов в бундестаг. Несколько жестких заявлений в адрес Москвы, например, сделал новый глава МИД ФРГ Хайко Маас, человек, которому предстоит в немалой степени определять и проводить внешнюю политику страны, в т.ч. и в отношении России.

Затянувшееся на полгода создание правящей коалиции никак не отразилось на позиции канцлера Меркель. Чего стоит хотя бы, несомненно, одобренное ей фактическое сокращение Нормандской четверки до тройки на майской встрече в Ахене по Украине. Канцлер объяснила, что никаких полнокровных переговоров по Донбассу в Ахене не будет, что это нечто вроде «мимолетной встречи» и «краткого обмена мнениями» между ней, Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко, но это объяснение выглядит неуклюже.

После встречи во вторник с президентом Украины Порошенко Ангела Меркель, пожалуй, впервые признала политический аспект десятимиллиардного проекта «Северный поток 2». Она заявила на совместной пресс-конференции после переговоров, что строительство газопровода невозможно, пока не определена роль Украины, которая лишается транзита российского газа. С другой стороны, в конце марта, естественно, не без ведома федерального канцлера и правительства ФРГ Германия дала разрешение на строительство «Северного потока 2». Берлин по-прежнему успешно отражает сильное давление Вашингтона, который открыто требует запретить строительство. Да и Хайко Маас за те считанные дни, которые он руководит внешней политикой Германии, наряду с критикой в адрес Москвы успел высказаться о необходимости восстановления нормальных отношений с Россией.