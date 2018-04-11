Медведев предложил запретить в России американские товары

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров.

По его словам, окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент РФ Владимир Путин, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что на российском рынке довольно много продуктов из США. И это не только ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом.

«Поэтому следует подумать об их ограничении или полном запрете», – резюмировал Медведев.

Напомним, 6 апреля американский Минфин ввёл санкции в отношении 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний, а также 17 российских чиновников. В результате российский рынок акций упал на максимальную величину с марта 2014 года, обрушился и российский рубль.

Уже сегодня стало известно, что США также планируют ввести санкции против российского госдолга.