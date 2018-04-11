Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что решения, связанные с повышением в России пенсионного возраста, уже давно назрели.

Однако, по его мнению, резких и непродуманных шагов в этой сфере быть не должно, передаёт РИА Новости.

Об этом Медведев заявил, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе своего отчёта о работе правительства.

При этом он отметил, что тема повышения пенсионного возраста – сложный и очень важный вопрос, который обсуждается совместно с законодателями и экспертным сообществом на протяжении уже десяти лет.

Кроме того, глава Кабмина подчеркнул, что государство, исполнительная власть должны всё-таки ориентироваться на существующие реалии.

«Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», – резюмировал Медведев.