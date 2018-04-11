Россия оставляет за собой право сбивать ракеты США в случае удара по Сирии

Россия оставляет за собой право на уничтожение ракет и других источников огня в случае военной агрессии Соединенных Штатов в отношении Сирии. С подобным заявлением выступил посол России в Ливане Александр Засыпкин в эфире местного телеканал «Аль-Манер».

Он в частности заявил, что в случае нападения США на Сирию Россия исполнит заявление своего президента и будет сбивать американские ракеты, а также наносить удары по источникам огня, цитирует дипломата РИА новости.

Ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка может применить военную силу в ответ на якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

В ответ на заявление американского лидера постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что российские власти ранее предупреждали США о серьезных последствиях нанесения ударов по территории Сирии.