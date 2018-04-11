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Москва, 11.04.2018

В Кремле прокомментировали предполагаемую химическую атаку в Сирии

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – прокомментировал обвинения США в адрес сирийских властей, которые якобы применили химическое оружие в Думе.

По его мнению, ситуация с якобы применением химоружия должна быть объективно расследована, передаёт «Газета.Ru».

Кроме того, руководитель президентской пресс-службы подчеркнул, что в Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные.

«Нельзя основываться на суждениях, слухах и пустых каких-то сообщениях в средствах массовой информации, это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», – резюмировал Песков.

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