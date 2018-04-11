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Москва, 11.04.2018

В «Нафтогазе» обрадовались «хорошим новостям» из Берлина

«Expert Online» 2018

«Нафтогаз»  назвал «хорошей новостью из Берлина» позицию Ангелы Меркель  по реализации проекта «Северный поток — 2».  «Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины», - говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook. В компании надеются, что «новая позиция Берлина»  другим странам Евросоюза «определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом».

Ранее, канцлер Ангела Меркель заявила во время встречи с украинским президентом Порошенко, что проект «Северный поток-2» возможно реализовать только при определении будущего транзита через Украину.

По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер не раз заявлял, что компания не ставит вопрос об отмене транзита через Украину, речь идет лишь о сокращении объемов транспортируемого топлива до 10-15 миллиардов кубометров в год.

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