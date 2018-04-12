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Москва, 12.04.2018

Китай вернул в США почти 500 тонн мусора

«Expert Online» 2018

Таможня в Китае вернула на родину почти 500 тонн твердых отходов из США. Провезти запрещены к импорту в Китай ТБО пытались через  таможенный пункт города Ханчжоу в провинции Чжэцян. Таможенники постановили вернуть мусор обратно в Америку в кратчайшие сроки, сообщает агентство Синьхуа.

Напомним, что Китай  до 2017 года был глобальным импортером мусора  из Соединенных Штатов, которые поставляли в КНР две третьи отходов для вторичной переработки.

Принятое в конце 2017 года решение властей Китая о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, в США посчитали  экономическим давлением.

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