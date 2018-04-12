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Москва, 12.04.2018

Лондон заявил о готовности к удару по Сирии

«Expert Online» 2018

Военно-воздушные силы Великобритании находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает газета The Times.

«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири. Мы готовы», -  цитирует издание источник. Речь в данном случае идет о  базе ВВС Великобритании на Кипре.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Ранее Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение присоединится к атаке на Сирию не дожидаясь одобрения парламента. Газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

Ожидается, что совещание по вопросам применения британской стороной военной силы против Сирии будет обсуждаться сегодня, 12 апреля на совещании правительства в Лондоне.  

Ранее Times сообщала, что Мэй потребовала от президента США Дональда Трампа больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.

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