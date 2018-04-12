Лондон заявил о готовности к удару по Сирии

Военно-воздушные силы Великобритании находятся в боевой готовности для нанесения возможного удара по Сирии. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает газета The Times.

«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири. Мы готовы», - цитирует издание источник. Речь в данном случае идет о базе ВВС Великобритании на Кипре.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Ранее Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение присоединится к атаке на Сирию не дожидаясь одобрения парламента. Газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

Ожидается, что совещание по вопросам применения британской стороной военной силы против Сирии будет обсуждаться сегодня, 12 апреля на совещании правительства в Лондоне.

Ранее Times сообщала, что Мэй потребовала от президента США Дональда Трампа больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.