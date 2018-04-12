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Москва, 12.04.2018

Меркель высказалась против нанесения удара по Сирии

«Expert Online» 2018

Ангела Меркель – канцлер Германии – заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии.

Об этом немецкий лидер заявила после встречи с главой Кабмина Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, передает Reuters.

По словам Меркель, Германия не примет участия в возможных военных действиях против режима Башара Асада.

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

Ранее сообщалось, что в Лондон поддержит США в нанесении удара по Сирии. В свою очередь сам глава Белого дома Дональд Трамп после вчерашних воинственных заявлений, сегодня включил заднюю, подчеркнув, что что он не озвучивал, когда произойдет атака на Сирию.

«Может быть очень скоро, а может совсем не скоро!», – написал президент США в своём микроблоге в Twitter.

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