Сеть отелей Jumeirah анонсирует на российском рынке открытие летом этого года нового отеля - Jumeirah at Saadiyat Island

Отель находится в замечательном месте на территории природного заповедника. Нахождение на территории заповедника имеет огромные плюсы для отдыхающих, поскольку чистота и первозданность окружающей природы позволяют сразу окунуться в атмосферу расслабленности и отдыха, чему способствует роскошный нетронутый четырехсотметровый пляж на берегу Арабского залива.

Правда, отдыхающим придется учитывать интересы обитателей природного мира заповедника, например,морских черепах бисса. Каждый год они гнездятся на побережье, чтобы оставить потомство. Биссы занесены в Красную книгуМеждународного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. С учетом интересов черепах проложены специальные дорожки к морю, на пляже не звучит громкая музыка и иногда уменьшается освещение. В качестве бонуса для отдыхающих, наблюдение жизни черепах в естественных условиях.

От аэропорта Абу-Даби до отеля можно добраться за 20 минут.

Все 293 номера отеля предлагают вид на море – любоваться пейзажем можно с балкона или просторного патио. Атмосфера сдержанной элегантности создается спокойными интерьерами в нейтральных тонах в сочетании с декором из драгоценных камней. Отель имеет несколько категорий номеров:

King Rooms, Twin Rooms, люксы и виллы. На верхнем этаже расположены панорамные люксы Abu Dhabi и Al Ain Suites. 8 эксклюзивных вилл с собственными бассейнами обеспечивают безупречный комфорт гостям. 4 виллы оборудованы собственными спа-кабинетами.

предоставлено пресс-службой

Поможет окунуться в атмосферу релакса и спа-центр с 14-ю комнатами для процедур, хаммамом и VIP-люксом для двоих с отдельным входом. Гости Jumeirah at Saadiyat Island могут посещать три инфинити-бассейна.

Гастрономия отеля тоже на самом высоком уровне.

Jumeirah at Saadiyat Island приглашает гостей познакомиться со специалитетами региона, а также блюдами со всего мира в 8 ресторанах. Среди них - левантийский ресторан, где будут подавать мезе, блюда на гриле и другие деликатесы, приготовленные по лучшим рецептам местной кухни. Для любителей Италии подойдет ресторан у бассейна, где можно заново открыть гастрономическое разнообразие Средиземноморья. Al Majlis в лобби отеля – отличное место для встречи за чашечкой ароматного кофе с аппетитной выпечкой. А великолепный вид, открывающийся из лаунжа на пятом этаже отеля, позволит наблюдать красочные закаты во время послеобеденного чаепития.

Сам остров Саадият сегодня место для отдыха, жизни и бизнеса и крупный культурный центр мирового уровня. Кроме отдыха, гости отеля смогут посетить Лувр Абу-Даби, мечеть шейха Зайеда, наверное, самую красивую в мире и Музей Гуггенхайма. Остров соединен с Абу-Даби мостом, по которому легко можно оказаться в центре города или на острове Яс, где посетить гоночную трассу Яс Марина, огромный торговый центр или парк развлечений Ferrari World и аквапарк Yas Waterworld.

Стоит отдельно сказать об отдыхе в Абу-Даби. На нашем рынке большей известностью и популярностью пользуется Дубаи. В Абу-Даби отдых другого качества, при всех развлекательных возможностях большого города, который может дать Абу-Даби, он также может подарить своим гостям спокойствие, размеренность, комфортность и безусловный шик. В отелях на Ближнем Востоке работают представители огромного количества стран. Приехавший презентовать отель Jumeirah at Saadiyat Island генеральный директор отеля Jumeirah at Etihad Towers Абу-Даби Стефан Фукс рассказал в интервью, что в его отеле, расположенном в одной из пяти современных башен на набережной Корниш, регулярно проводятся праздничные мероприятия к самым известным праздникам с разных континентов. Персонал наряжается в национальные одежды, холл отеля украшается сообразно традициям праздника. Гости и посетители счастливы. Царит атмосфера толерантности, которая позволяет всем гостям чувствовать себя еще комфортнее.

Проектированием Jumeirah at Saadiyat Island занималась компания DBI Australia. Ранее она работала над созданием отмеченного наградами комплекса Etihad Towers, где находится другой отель сети Jumeirah at Etihad Towers.