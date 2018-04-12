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Москва, 12.04.2018

В Минэкономразвития рассказали, как торговая война США и Китая отразится на РФ

«Expert Online» 2018

Алексей Груздев – заместитель главы Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) – заявил, что раскручивание «торговой войны» США и Китая приведёт к дисбалансам в глобальной торговле.

По его словам, в настоящее время обе страны являются ключевыми игроками в системе международной торговли, и любые напряженности отражаются на самой системе в целом, передаёт РИА Новости.

«Явно, что такое развитие событий будет приводить к определённым дисбалансам, и здесь будут вызовы для других стран», – подчеркнул чиновник.

Кроме того, Груздев считает, что данная ситуация может привести к очередной волне протекционизма.

При этом он отметил, что данный маховик, если он будет раскручиваться дальше, на следующем этапе приведет к очередной волне нарастающего протекционизма, закрытию рынков, перетоку товаров, которые не могут поставлять на закрытые рынки.

«А это уже может означать дополнительное давление на Россию и весь рынок ЕАЭС. Будем надеяться, что разум возобладает», – резюмировал замглавы Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что таможня в Китае вернула на родину почти 500 тонн твёрдых отходов из США.

Провезти запрещены к импорту в Китай ТБО пытались через таможенный пункт города Ханчжоу в провинции Чжэцян. Таможенники постановили вернуть мусор обратно в Америку в кратчайшие сроки.

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