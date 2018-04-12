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Москва, 12.04.2018

В ОЗХО рассказали, чем отравили Скрипаля

«Expert Online» 2018

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом «Новичок».

Об этом говорится в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Таким образом, в организации подтвердили версию британской стороны, передаёт Sky News.

Отмечается, что эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества в пробах, взятых с места отравления Скрипалей в Солсбери.

Между тем согласно информации ВВС, в представленном отчёте ОЗХО не указывает название вещества. В документе лишь говорится, что оно содержится в полном засекреченном отчёте, который доступен для стран-членов ОЗХО. При этом эксперты подчеркнули, что токсичное вещество, которым отравили Скрипалей, было «высокой чистоты».

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания рядом с торговым центром в британском Солсбери. Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», изобретенным в СССР. При этом глава британского Кабмина Тереза Мэй без всяких доказательств обвинила в причастности к отравлению Россию.

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