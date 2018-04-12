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Москва, 12.04.2018

В Раде прокомментировали разрешение ФРГ и Финляндии на «Северный поток-2»

«Expert Online» 2018

Андрей Парубий – спикер Верховной Рады «незалежной» – считает, что одобрение строительства газопровода «Северный поток-2» Германией и Финляндией «мощным ударом» по Украине.

По его мнению, это удар по безопасности страны, в то время, «когда на фронте погибают её военные», передаёт «Европейская правда».

Кроме того, Порубий подчеркнул, что Nord Stream 2 – факторо дестабилизации для всего региона.

Он также пообещал, что Украина будет добиваться замораживания проекта и не допустит реализации «Северного потока-2».

Сегодня стало известно, что Финляндия выдала окончательное разрешение на использование своих территориальных вод для строительства трубопровода «Северный поток-2».

При этом в общей сложности через исключительно экономическую зону Финляндии пройдёт 374 км трассы трубопровода из 1220 км.

Ранее 27 марта разрешение на строительство газопровода по дну Балтийского моря на отрезке протяженностью 31 км выдала и Германия.

«Северный поток-2» – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска проекта Nord Stream-2 приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

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