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Москва, 13.04.2018

GENESIS ПРЕДСТАВИЛ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПОРТИВНЫЙ СЕДАН G70

«Expert Online» 2018
  • GENESIS ПРЕДСТАВИЛ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СПОРТИВНЫЙ СЕДАН G70
предоставлено пресс-службой

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил свою третью модель на российском рынке – элегантный спортивный седан G70. Презентация новинки состоялась в Музее Москвы в формате открытого музыкального фестиваля, на котором присутствовало более 500 человек, в том числе звездные друзья бренда и популярные блогеры.

Абсолютно новая модель Genesis - G70, мировая премьера которой прошла в сентябре 2017 года в Корее, демонстрирует развитие дизайна всего бренда и отличается изящным, динамичным обликом, функциональным интерьером и высоким уровнем безопасности.  Спортивный автомобиль G70 стал логическим дополнением линейки седанов бренда Genesis, в которую входят также флагман G90 и роскошный седан G80.

«Вывод на российский рынок новой модели Genesis G70 – это подтверждение нашего стремления выпускать максимально ориентированные на клиентов модели, сочетающие в себе инновации вкупе с совершенными дизайнерскими и конструкторскими решениями», - отмечает управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

G70 представляет новое направление фирменного дизайна бренда Genesis – «Атлетичная элегантность». Удлиненная линия капота и короткие свесы, динамичная линия крыши, высокая линия остекления – все это формирует узнаваемый профиль. При взгляде на автомобиль сбоку характерны плавные линии, создающие спортивный облик. Как и другие модели линейки седанов, G70 получил ставшую фирменным штрихом Genesis шестиугольную решетку радиатора «Crest Grille» и яркий дизайн светодиодных дневных ходовых огней.

Егор Кончаловский Константин Крюков 0001.jpg предоставлено пресс-службой
Егор Кончаловский Константин Крюков
предоставлено пресс-службой

Кроме того, G70 отличается своей технологичностью и предлагает высокий уровень оснащения самыми современными системами помощи водителю. К примеру, для него предусмотрены система интеллектуального полного привода, интеллектуальный круиз-контроль с режимом автоматической остановки и начала движения, а также система слежения за усталостью водителя, обладающая сложными алгоритмами определения параметров вождения (в ряде комплектаций). 

Продолжая традицию, заданную своими предшественниками - G90 и G80, спортивный седан G70 обладает высочайшим уровнем безопасности в своем классе. Автомобиль оснащен широким набором современных технологических решений, обеспечивающих водителю и пассажирам максимальный комфорт.

image004.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Полноприводный седан G70 комплектуется двумя вариантами бензинового двухлитрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 197 и 247 л.с. На российском рынке новинка будет представлена в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Автомобили в исполнении Premier и Elegance агрегатируются силовой установкой мощностью 197 л.с.; для комплектаций Advance и Supreme доступны оба двигателя; G70 в комплектации Sport выпускаются только с двигателем мощностью 247 л.с.

В базовой версии седан G70 можно приобрести по максимальной рекомендованной розничной цене 1 949 000 ₽. Стоимость автомобиля в комплектации Elegance – 1 999 000 ₽, Advance (197 л.с.) - от 2 249 000 ₽, Supreme – от 2 709 000₽. Для комплектаций Advance и Supreme доступны пакеты дополнительного оборудования. Стоимость G70 в комплектации Sport составит 2 899 000 ₽.

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