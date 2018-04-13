«Кинжал» с спину: США напуганы новым китайским оружием

Пекин провел пять успешных летных испытаний аэробаллистической ракеты, которая стала китайским аналогом российского «Кинжала». Новое оружие Китая американские разведчики назвали CH-AS-X-13, сообщил изданию The Diplomat источник в правительстве США. Американцы признают, что им нечего противопоставить данному виду вооружения.

Первые испытания ракеты прошли в декабре 2016-го, последние — в январе 2018-го. В ходе двух последних тестов запуск CH-AS-X-13 производился с копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16, - модифицированного Xian H-6K. Самолет способен заправляться в воздухе и получил название H6X1/H-6N.

Китайский «Кинжал» способен пролететь 3000 километров и представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету. По оценка специалистов, ракета способна достичь США благодаря боевому радиусу H6X1/H-6N в 6000 километров. В США считают, что китайский аналог российского «Кинжала» будет готов к развертыванию к 2025 году.

Отмечается, что в Вашингтоне узнали о китайских разработках по созданию двух аэробаллистических ракет в мае 2017 года. Разговоры о планах по созданию данного вида вооружения велись в Китае с сентября 2016 года.

The Diplomat отмечает, что к данному моменту аэробаллистическими ракетами располагает только Россия, имеющая в своем распоряжении «Кинжал». При этом ранее разработки баллистических ракет велись в США и СССР.