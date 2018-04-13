Трамп передумал и возвращается в ТРР

К шараханьям Дональда Трампа, похоже, уже все привыкли. Для американского лидера ничего не стоит объявить о выходе из какого-нибудь крупного международного, к примеру, торгового соглашения, которое много лет готовили его предшественники, а затем сделать еще один поворот на 180 градусов и заявить о возвращении. Не удивительно, что очередной намечающийся кульбит американской внешней политики, а именно возвращение в Транстихоокеанское партнерство (ТРР), никого не удивил.

. Так, объявляя о выходе Америки из ТРР, он добавил, что может… передумать и вернуться.

ТРР – торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Его цель – снижение тарифов и пошлин, а также унификация внутренних законов участников в ряде важных сфер. После многолетней подготовки соглашение было подписано 4 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Однако новый хозяин Белого дома заявил в прошлом году о выходе из ТРР.

Затеяв торговую войну с Китаем и осложнив или испортив торговые отношения с другими партнерами (Мексика, Канада, Евросоюз и др.), Дональд Трамп решил вернуться в ТРР, но для сохранения лица президент Трамп, сообщил в свойственной себе манере в Twitter, что Америка вернется в Транстихоокеанское партнерство лишь в том случае, если условия их участия в соглашении будут существенно улучшены по сравнению с теми, что были предложены два года назад Бараку Обаме. В свое время Дональд Трамп неоднократно резко критиковал предшественника за то, что тот поступился национальными интересами Америки, и называл ТРР «катастрофой», «ужасом» и другими схожими по экспрессивности эпитетами.

Последние шаги президентской администрации в торговой сфере вызвали сильное недовольство как демократов, так и республиканцев. Мало того, обмен ударами с Пекином может крайне негативно отразиться на американских фермерах, которые осенью 2016 г. голосовали за Трампа и которым предстоит участвовать в промежуточных выборах осенью 2018 года. Так что очередной поворот Трампа на 180 градусов легко объясним. Президентские помощники и советники во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером уже получили указание из Белого дома проработать условия возвращения США «на наших условиях». Новость об этом озвучила представительница Белого дома Линдси Уолтерс.

Оставшись без Америки, ТРР не распалось, как многие прогнозировали, и начало действовать в марте этого года. Главная интрига заключается в том, на каких условиях Америка вернется в Транстихоокеанское партнерство. Кстати, выйдя из него, Вашингтон подписал двусторонние торговые договоры с шестью из 11 участников ТРР. Сейчас полным ходом идут переговоры о торговом соглашении между США и Японией, у которой много лет положительный баланс в торговле с первой экономикой планеты. Япония входит в ТРР вместе с Австралией, Брунеем, Канадой, Чили, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром и Вьетнамом.

На следующей неделе состоится встреча между Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ, на которой наверняка будет обсуждаться и ТРР. К слову, министр торговли Японии Таро Асо в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новость о возврате США и памятуя о зигзагах Трампа, был осторожен: «Если это правда, то я это приветствую!»

Примерно, так же осторожно отреагировал на известие о возможном возврате США в ТРР и министр торговли Новой Зеландии Дэвид Паркер. Он заявил, что сначала необходимо проверить, насколько это сообщение «реально».