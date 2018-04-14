Ошибки, которых стоит избегать на собеседовании

Во время собеседований соискателям вакансий нередко задают неудобные вопросы, в том числе просят перечислить свои недостатки. Ниже приведены варианты ответов, которые ни в коем случае не следует давать на этот вопрос тем, что хочет устроиться на работу в инвестиционный банк

«Я чересчур много работаю». Хотя эта фраза звучит трогательно, она говорит не столько о трудолюбии соискателя, сколько о его неумении эффективно планировать свое рабочее время. В инвестиционно-банковской сфере роль тайм-менеджмента особенно важна.

«Обращаю слишком большое внимание на мелочи». Как правило, инвестиционные банки стараются нанять работников, способных обрабатывать большие объемы информации, не допуская при этом ошибок. Если соискатель сообщает потенциальному работодателю о том, что он постоянно спотыкаетесь на мелочах, это совершенно точно не говорит в его пользу.

«Я не закрыл ни одной сделки». Данная формулировка весьма пагубно сказывается на имидже соискателя. Чтобы ее избежать, нет нужды во лжи. То же самое можно выразить другими словами, представив себя в более выгодном свете. К примеру, можно рассказать о своем опыте участия в подготовке определенного количества сделок.

«Я трудоголик». Хотя любой работодатель заинтересован в найме сотрудника с высокой работоспособностью, мученики, сидящие в офисе круглые сутки напролет, ему не нужны. Особенно это относится к начинающим специалистам – в крупных инвестиционных банках в настоящее время стремятся контролировать количество рабочих часов у новичков, ограничивая его разумными пределами. Поэтому подобное откровение соискателя для работодателя скорее свидетельствует об опасности.

«Расскажу обо всех своих ошибках, начиная с первой работы». Очень важно уметь отвечать на задаваемые вопросы лаконично. Многие соискатели начинают детально описывать все свои промахи за всю карьеру, не отдавая себе отчета в том, что работодатель не готов выслушивать полную историю проб и ошибок, совершенных кандидатом. Ему просто надо понять, легко ли управлять нанимаемым специалистом и сумеет ли тот влиться в команду.

«Когда я увольняюсь, то сжигаю за собой мосты». Необходимо избегать категоричности при описании ситуаций, завершение которых могло бы оказаться для соискателя более удачным. Для банков важно убедиться, что а случае приема соискателя на работу он их не подставит и не создаст серьезных проблем. Его отношения с предыдущими нанимателями весьма красноречиво говорят об этом.

источник: Finparty