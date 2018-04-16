Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Культура
Москва, 16.04.2018

Линия. Синтез. Будущее

«Expert Online» 2018
  • Линия. Синтез. Будущее
предоставлено пресс-службой

10 апреля 2018 года в пространстве Hyundai Motorstudio на Новом Арбате при поддержке Музея русского импрессионизма открылась выставка «Линия. Синтез. Будущее» художника-каллиграффитиста Покрас Лампаса.

Художник создал проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем. Покрас нанес каллиграфическую роспись на стены, окна и лестницы студии. В работах использованы элементы четырех видов письма: латиница, кириллица, иероглиф и вязь. Визуальные образы дополняют аудио- и видеоряд.

054.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Русский художник и каллиграф Покрас Лампас (Pokras Lampas) – создатель самой большой каллиграфии в мире площадью 1625 квадратных метров на крыше завода «Красный Октябрь» и других масштабных проектов: росписи крыши «Дворца Итальянской Цивилизации» в Риме, художественных работ для мировых брендов, среди которых Nike, YSL, Dries Van Noten, FENDI. За последние годы был участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее, США и ОАЭ.

Путешествуя по миру, Покрас изучает и переосмысляет знания различных культур и письменностей, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов. Письмо – одно из главных визуальных выражений национальной культуры. Мы не знаем, на каком языке будут общаться наши потомки, когда уже сейчас, во времена новых медиа, привычные элементы письма уходят и мы становимся свидетелями формирования новой письменности.

045.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«Линия. Синтез. Будущее»
Коллаборационный проект Hyundai и художника Покрас Лампаса

10 апреля – 6 мая 2018 года

Вход на выставку свободный с 11 апреля

Куратор проекта – Лилиана Маррэ

Официальный хэштег выставки - #PokrasHyundai

Hyundai Motorstudio

Адрес: Новый Арбат ул., 21, стр.1

Время работы: с 10:00 до 22:00

motorstudio.hyundai.ru

Hyundai Motorstudio в социальных сетях

facebook.com/hyundaimotorstudiomoscow

instagram.com/hyundai_motorstudio_moscow

Дополнительная информация и аккредитация: Виктория Конюхова, +7 916 350-22-44, vk@teamplusone.ru, «Команда +1».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. «Русал» перекроит мировой фондовый рынок
      Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок
    2. Транзит Прибалтики «стиснул зубы»
      Страны Балтии все больше теряют на противостоянии России
    3. Теперь посыпался американский рынок
      Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией