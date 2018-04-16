10 апреля 2018 года в пространстве Hyundai Motorstudio на Новом Арбате при поддержке Музея русского импрессионизма открылась выставка «Линия. Синтез. Будущее» художника-каллиграффитиста Покрас Лампаса.

Художник создал проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем. Покрас нанес каллиграфическую роспись на стены, окна и лестницы студии. В работах использованы элементы четырех видов письма: латиница, кириллица, иероглиф и вязь. Визуальные образы дополняют аудио- и видеоряд.

предоставлено пресс-службой

Русский художник и каллиграф Покрас Лампас (Pokras Lampas) – создатель самой большой каллиграфии в мире площадью 1625 квадратных метров на крыше завода «Красный Октябрь» и других масштабных проектов: росписи крыши «Дворца Итальянской Цивилизации» в Риме, художественных работ для мировых брендов, среди которых Nike, YSL, Dries Van Noten, FENDI. За последние годы был участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России, Франции, Германии, Италии, Португалии, Китае, Южной Корее, США и ОАЭ.

Путешествуя по миру, Покрас изучает и переосмысляет знания различных культур и письменностей, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов. Письмо – одно из главных визуальных выражений национальной культуры. Мы не знаем, на каком языке будут общаться наши потомки, когда уже сейчас, во времена новых медиа, привычные элементы письма уходят и мы становимся свидетелями формирования новой письменности.

предоставлено пресс-службой

«Линия. Синтез. Будущее»

Коллаборационный проект Hyundai и художника Покрас Лампаса

10 апреля – 6 мая 2018 года

Вход на выставку свободный с 11 апреля

Куратор проекта – Лилиана Маррэ

Официальный хэштег выставки - #PokrasHyundai

Hyundai Motorstudio

Адрес: Новый Арбат ул., 21, стр.1

Время работы: с 10:00 до 22:00

motorstudio.hyundai.ru

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Дополнительная информация и аккредитация: Виктория Конюхова, +7 916 350-22-44, vk@teamplusone.ru, «Команда +1».