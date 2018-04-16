США предупредили Италию о «серьезных последствиях» в случае отмены санкций против РФ

Соединенные Штаты обеспокоены возможным отказом Италии в одностороннем порядке от санкций против России. Поводом для беспокойства для заокеанских политиков служит возможное избрание на пост главы будущего правительства Италии лидера итальянской партии «Лига» Маттео Салвини, известного своей жесткой критикой в отношении антироссийских санкций. Итальянский политик по итогам мартовских парламентских выборов уже стал кандидатом правоцентристских сил на пост премьера страны. В последнее время он не раз заявлял, что в случае его избрания на этот пост, он будет требовать отмены санкции против России.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил в этой связи с заявлением в адрес Рима, в котором предупредил власти Италии, что возможное одностороннее снятие санкций с России создаст проблемы в отношениях с Евроюзом. Данное заявление Волкер сделал в интервью итальянской газете La Stampa.

«Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий», — заявил американец. При этом он напомним, что санкции вводила не Италия, а Евросоюз. Поэтому одностороннее решение Рима по данному вопросу привело бы к серьезным проблемам в отношениях с ЕС, добавил спецпредставитель США.