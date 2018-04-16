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Москва, 16.04.2018

В Лондоне заявили о желании сотрудничать с Москвой

«Expert Online» 2018
  • Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
PA Images\TASS

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава  британского министерства иностранных дел Борис Джонсон сменил риторику и заявил о желании   Лондона  сотрудничать с Москвой. Этому, по словам дипломата и политика, известного своими неоднозначными высказываниями в российский адрес, мешают «сигналы» России о необходимости остерегаться ее.

«Я ездил в Москву в декабре, и мы протянули руку для взаимодействия. Мы хотим сотрудничать с Россией. Но я боюсь, что Россия посылает нам все возможные сигналы и свидетельства о том, что нам нужно остерегаться», - сообщил Джонсон в интервью телеканалу «Би-би-си».

В ответ на вопрос о взаимоотношениях с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, британец рассказал, что контакт «не был хорошим», но работа продолжается на военном уровне ради «урегулирования конфликтов».

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