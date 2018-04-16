Жемчужины Таити в дизайнерских украшениях

Нигде в мире не найти более загадочного жемчуга, чем жемчуг Таити. Он рождается в тёплых бирюзовых водах южной части Тихого Океана на 27 островах Французской Полинезии. Жемчуг Таити растёт в устрице вида Pinctada Margaritifera (Устрица Черногубая), она уникальна, благодаря своим черным краям и большим размерам – около 30 см в длину. Выращиваемый в них жемчуг имеет размер от 8 до 18 мм, реже – до 20 мм. Срок культивации – от 18 месяцев. Таитянский жемчуг, как все остальные виды жемчуга, выращивается с участием человека. Выращенный жемчуг называют культивированным – это результат совместных усилий природы и ученых. Кроме того, с 1952 года добыча природного жемчуга запрещена во всем мире. Устриц отлавливают в специально разрешённых местах, затем их выпускают в небольшие лагуны, где за ними следят в течение всего долгого периода выращивания.

Процесс выращивания жемчуга Таити довольно трудоёмкий. В тело устрицы аккуратно вживляют ядро из раковины мидии – это зародыш будущей жемчужины. Из 1000 привитых моллюсков 30% отвергают ядро, другие не выживают, некоторые являются жертвами хищников лагуны, также этот капризный моллюск не переносит холода и гибнет, если температура воды опускается ниже 11 градусов и очень требователен к чистоте воды. После двух лет выращивания, около 500 моллюсков производят жемчуг. У половины из 500 жемчуг качественный и только 5% урожая – это жемчужины близкие к идеалу.

Несмотря на то, что жемчуг Таити принято называть «черным жемчугом», разнообразие природных цветов и оттенков поражает: серый, изумрудно-зеленый, фиолетовый, баклажановый, шоколадный, «павлин»… Основные формы таитянского жемчуга: круглый, капля, пуговица, барокко.

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