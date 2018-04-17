Новые направления деятельности ШОС будут в центре внимания на ПМЭФ-2018

В первый день Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия, посвященная перспективам продвижения деловой повестки Шанхайской организации сотрудничества на новом этапе развития. Участники мероприятия обсудят возможные точки соприкосновения бизнеса и государства, в том числе роль Делового совета ШОС в деятельности рабочих групп ШОС, вовлечение представителей государств-наблюдателей в деловую программу ШОС, а также совместную деловую повестку.

В рамках сессии в том числе будут подниматься вопросы устранения барьеров на пути торговли, углубления промышленной и технологической кооперации, в том числе путем создания новых производственных цепочек, подключения международных финансовых институтов к реализации проектов на пространстве ШОС.

Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«К основным целям Шанхайской организации сотрудничества относятся укрепление взаимного доверия, добрососедство между государствами-членами, содействие их сотрудничеству в политической и экономической сферах. Необходимо продолжать укреплять авторитет и роль ШОС в мировой экономике. Поэтому мы с удовольствием приглашаем наших коллег и партнеров по организации в Санкт-Петербург на ключевую деловую дискуссионную площадку – ПМЭФ-2018», – заявил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Взаимодействие в рамках ШОС является одним из приоритетных направлений внешней политики России. В ходе заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС, состоявшегося 1 декабря 2017 года в Сочи, было принято решение об усилении роли Делового совета ШОС в ее торгово-экономической повестке. В этой связи развитие взаимодействия между деловыми кругами стран ШОС, а также встраивание бизнеса в межгосударственный диалог по развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС требуют детального обсуждения.

Напомним, что в 2020 году Челябинск примет заседание Совета глав государств-членов ШОС и встречу лидеров БРИКС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2018 года.

Справочно:

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – это международная организация, государствами-членами которой являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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