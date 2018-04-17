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Москва, 17.04.2018

«Палтус» и «Варшавянка» помешали дополнительным ударам по Сирии

«Expert Online» 2018
  • Подлодка ВМФ России класса "

Подлодка ВМФ России класса "

Подводная лодка Британии класса Astute не смогла присоединиться к удару по Сирии 14 апреля из-за вынуждавших ее маневрировать двух субмарин и двух фрегатов ВМФ России, которые находились к моменту атаки на Сирию в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные источники.

«Подводные лодки проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» ВМФ России, вышедшие с российской базы в Тартусе, следовали за  британской субмариной, заставляя ее постоянно менять свое местоположение», - пишет издание, уточняя, что британской подлодки по территории Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты.

Напомним, западная коалиция выпустила 14 апреля 103 ракеты по правительственным объектам в Дамаске, заявив о своей победе. Эти данные полностью расходятся с реальными событиями, а также сводками из Дамаска и  Минобороны РФ. Российское ведомство сообщило, что большую часть ракет с успехом перехватили сирийские ПВО.

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