Подводная лодка Британии класса Astute не смогла присоединиться к удару по Сирии 14 апреля из-за вынуждавших ее маневрировать двух субмарин и двух фрегатов ВМФ России, которые находились к моменту атаки на Сирию в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает The Times со ссылкой на военные источники.

«Подводные лодки проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» ВМФ России, вышедшие с российской базы в Тартусе, следовали за британской субмариной, заставляя ее постоянно менять свое местоположение», - пишет издание, уточняя, что британской подлодки по территории Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты.

Напомним, западная коалиция выпустила 14 апреля 103 ракеты по правительственным объектам в Дамаске, заявив о своей победе. Эти данные полностью расходятся с реальными событиями, а также сводками из Дамаска и Минобороны РФ. Российское ведомство сообщило, что большую часть ракет с успехом перехватили сирийские ПВО.