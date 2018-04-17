Участие Прибалтики в китайском проекте зависит от решения России

Прибалтика попала в зависимость от России в возможности участвовать в транспортном проекте Китая «Шелковый путь». О желании присоединиться к проекту уже высказались Норвегия, Финляндия, заявив о намерении создать «Арктический коридор», который окажется самой короткой дорогой между Европой и Азией. Также о желании стать частью «Шелкового пути» заявила Прибалтика. Однако для осуществления данного экономически выгодного для Прибалтики проекта придется договариваться с Россией. В данный момент транзит китайских товаров пролегает в Европу в большей части через территорию РФ и решение о транзите китайских товаров через Прибалтику могут принимать только «ТрансКонтейнер» и РЖД. Без этих компаний все планы Прибалтики об участии в проекте «Новый шелковый путь» не имеют никакого смысла, сообщает RuBaltic.Ru.

«Китай, главным образом, заинтересован только в рынках и тех странах, жители которых будут покупать их товары. Если Россия потенциально может стать источником прибыли на 40 миллиардов долларов ежегодно, то Латвия, Литва и Эстония вместе взятые едва ли наскребут 1,8 миллиарда долларов», - рассказал изданию эксперт и глава исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов, который считает, что Пекин может не проявить интереса к Прибалтике, как к партнеру по проекту по данной причине.

При этом, если в России транзит из Китая идет по отлаженной схемам, то в Прибалтике даже при условии согласия российской стороны придется создавать условия для транзита практически «с нуля», что вряд ли устроит китайскую сторону, резюмирует эксперт.