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Москва, 18.04.2018

Составлен рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

«Expert Online» 2018

Лидером рейтинга Forbes 20 крупнейших покупателей нефти, добываемой в России, стала дочерняя компания ЛУКОЙЛа  - Litasco. За прошлый год она купила 35,9 млн тонн «черного золота» на общую сумму $12,9 млрд.  Второе место у китайской компании China National United Oil Corporation, которая закупила  28,9 млн т на $11 млрд. Замыкает тройку лидеров Rosneft Trading, подразделение «Роснефти»,  купившее у России 22,2 млн т на $8,3 млрд.

Трейдерская дочерняя компания французской Total Total Oil Trading SA (TOTSA) попала на четвертое место с закупкой 19,1 миллиона тонн на 7,2 миллиарда долларов. Пятая строчка досталась трейдинговой  компании  Tatneft Europe AG. Компания  в прошлом году увеличила закупки до 12,6 миллиона тонн на общую сумму  4,6 миллиарда долларов.

В ТОП-20  также вошли оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, Мозырский НПЗ, Concept Oil, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, ENI Trading & Shipping, «Нафтан» (Новополоцкий НПЗ), «Белорусская нефтяная компания» и китайская национальная химическая корпорация ChemChina.

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