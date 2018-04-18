Стало известно, какие лекарства из США перестанет закупать Россия

Лекарственные препараты из США, аналогами которых не располагает Россия, не попадут под ответные санкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». Законодатель сообщил, что речь идет о списке лекарств в 1019 наименований. Из них не имеют аналогов в России 90 лекарств. Таким образом, под запрет могут попасть более 900 лекарственных препаратов.

«В отношении этих препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», — уточнил Володин. Он сообщил, что на это счет прописана отдельная норма, согласно которой при отказе от закупке определенного препарата, он должен в обязательном порядке присутствовать в отечественных аналогах или возможность получать аналоги из других стран.

Спикер добавил, что итоговое решение по ограничениям будет принимать кабинет министров, которое «ни в коем случае не пойдет во вред населению».

Кроме того, власти намерены организовать встречи с компаниями и представителями делового сообщества с тем, чтобы выслушать их оценку вводимых ограничительных мер.