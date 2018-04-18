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Москва, 18.04.2018

Стало известно, какие лекарства из США перестанет закупать Россия

«Expert Online» 2018

Лекарственные препараты из США, аналогами которых не располагает Россия, не попадут под ответные санкции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». Законодатель сообщил, что речь идет о списке лекарств в 1019 наименований. Из них не имеют аналогов в России 90 лекарств. Таким образом, под запрет могут попасть более 900 лекарственных препаратов.

«В отношении этих препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», — уточнил Володин. Он сообщил, что на это счет прописана отдельная норма, согласно которой при отказе от закупке определенного препарата, он должен в обязательном порядке присутствовать в отечественных аналогах или возможность получать аналоги из других стран.

Спикер добавил, что итоговое решение по ограничениям будет принимать кабинет министров, которое «ни в коем случае не пойдет во вред населению».

Кроме того, власти намерены организовать встречи с компаниями и представителями делового сообщества с тем, чтобы выслушать их оценку вводимых ограничительных мер.

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