В ЦБ рассказали, о схеме выявления банков-мошенников

В прошлом году регулятор лишил доменного имени более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, в том числе 160 сайтов лжебанков, сообщает портал Банки.ру.

За истекший период 2018 года ЦБ заблокировал 328 сайтов, направленных на нелегальное финансирование граждан, 64 из этих сайтов принадлежат лжебанкам, сообщает пресс-служба ЦБ.

Как отмечают в организации, для выявления мошенников, Банк России использует информацию, полученную из разных источников.

«Это могут быть данные мониторинга Интернета, обращения граждан, информация, полученная от общественных организаций, публикации в СМИ, в соцсетях», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

Для того чтобы охват финансовых сайтов был максимальным, Банк для ускорения обработки данных использует аналитику, которую получает после обработке больших массивов разрозненной информации.

Данные о выявленных мошеннических сайтах ЦБ передает регистраторам доменных имен для их последующего разделегирования.

Подобная работа по выявлению и блокировке сайтов организаций, нелегально оказывающих финансовые услуги, ведется Банком с 2016 года.