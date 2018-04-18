Вашингтон решил повременить с новыми санкциями

В российское посольство в Вашингтоне поступило новее уведомление из администрации президента США Дональда Трампа о сроках введения новых санкций. В документе сообщается, что новые ограничительные меры против Москвы в ближайшее время вводить не планируется. Об этом сообщил источник в МИД России.

В последний раз Соединенные Штаты вводили новые санкции в начале апреля текущего года. Так называемый «кремлевский список» пополнился 15 компаниями и 24 чиновниками и бизнесменами.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о готовящихся санкциях против России из-за ситуации в Сирии. Ограничительные меры должны были затронуть компании, которые поставляли Дамаску технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия.

Напомним, западная коалиция во главе с США обвинил правительство Сирии в применении химического оружия против мирного населения в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.