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Москва, 19.04.2018

Нефть обновила рекорд

«Expert Online» 2018

Цены на нефть сегодня 19 апреля продолжают расти, обновив максимумы за более чем три года, пишет Финмаркет. Отмечается, что «черное золото» показало положительную динамику на новостях о  неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США.

Кроме того, рынок находится в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Мероприятие состоится 19-20 апреля в Саудовской Аравии.

Сегодня котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени 19 апреля выросли на $0,46 (0,63%), достигнув $73,94 за бочку.

На $0,40 (0,58%) - до $68,87 за баррель поднялась цена на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) нефти WTI с поставкой в мае. Накануне продемонстрировала рост и  июньская Brent. Стоимость топлива составила $73,48 за баррель, майская WTI подорожала на $1,95 (2,9%), достигнув показателя в $68,47 за баррель.

По данным  Минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,07 млн баррелей. При это аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей.

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