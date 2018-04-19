Нефть обновила рекорд

Цены на нефть сегодня 19 апреля продолжают расти, обновив максимумы за более чем три года, пишет Финмаркет. Отмечается, что «черное золото» показало положительную динамику на новостях о неожиданном снижении коммерческих запасов топлива в США.

Кроме того, рынок находится в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Мероприятие состоится 19-20 апреля в Саудовской Аравии.

Сегодня котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени 19 апреля выросли на $0,46 (0,63%), достигнув $73,94 за бочку.

На $0,40 (0,58%) - до $68,87 за баррель поднялась цена на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) нефти WTI с поставкой в мае. Накануне продемонстрировала рост и июньская Brent. Стоимость топлива составила $73,48 за баррель, майская WTI подорожала на $1,95 (2,9%), достигнув показателя в $68,47 за баррель.

По данным Минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,07 млн баррелей. При это аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 625 тыс. баррелей и сокращение резервов бензина на 1,9 млн баррелей.