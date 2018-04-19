Америка отстает от Китая в гонке за новым поколением мобильной связи 5G, за которым, по всеобщему мнению, будущее.

К такому выводу журналисты CNN пришли на основании исследования Ассоциации в области беспроводной связи CTIA. Согласно результатам исследования, проведенного по заказу Ассоциации компаниями Analysys Mason и Recon Analytics, Китай сейчас лучше всех готов к внедрению следующего поколения сверхбыстрой беспроводной технологии. Причем, на втором месте в рейтинге не США, у которых третья позиция, а Южная Корея.

Сейчас на планете развернулась самая настоящая гонка за 5G, которая будет использоваться в автономных машинах, виртуальной реальности и умных городах. Страна, которая первой запустит 5G, получит громадное преимущество над конкурентами.

Американский сектор беспроводной связи готов вложить во внедрение 5G порядка 275 млрд долларов. Это создаст до 3 миллионов новых рабочих мест и поможет, согласно прошлогоднему исследованию компании Accenture, нарастить ВВП США на полтриллиона долларов. Деньги немалые, но Америка, тем не менее, отстает в гонке за 5G.

«Китай лидирует в гонке за 5G с незначительным преимуществом благодаря комбинации импульсу промышленности и государственной поддержке»,- говорится в исследовании CTIA.

Для того, чтобы технология 5G стала реальностью, необходимо выполнение ряда условий и требований. Компании должны энергично инвестировать в исследования и развитие. Есть требование и к властям – правительства обязаны выделять для телекомовских компаний дополнительные радиочастоты.

CTIA утверждает, что Пекин планирует ввести 5G в массовом масштабе уже к 2020 году. Пока еще никто из основных участников проекта не выбился из графика. Правительство КНР уже распределило большую часть необходимых радиочастот.

«Китай извлекает немало плюсов в телекомовском секторе из глубокого сотрудничества между правительством и индустрией»,- уверен консультант PricewaterhouseCoopers по телекомовским вопросам Дэг Хейс.

Южная Корея тоже быстро выполняет проект благодаря, главным образом, Зимней Олимпиаде, которая прошла зимой в этой стране и которая существенно помогла инвестициям, исследованиям и испытаниям.

США, подчеркивается в исследовании, совсем немного отстают от Китая и Южной Кореи. Такие лидеры беспроводной связи, как Verizon (VZ) и AT&T (T), намерены запустить свои технологии 5G на отдельных рынках уже в конце этого года. Несмотря на отставание многие специалисты уверены, что Америке по силам вернуть первую строку рейтинга.

«Возможно, мы проиграли несколько сражений на раннем этапе,- объясняет Хейс,- но мы еще не проиграли всю войну».

Белый дом ранее давал понять, что хочет захватить лидерство в новом и очень перспективном секторе беспроводной связи и что он понимает угрозу со стороны КНР. Президент Трамп в марте заблокировал многомиллиардное приобретение американским гигантом Broadcom сингапурской компании Qualcomm, сославшись на соображения национальной безопасности. Сделка, которая была призвана объединить двух крупных производителей компьютерных чипов, заинтересовала Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Сотрудники CFIUS заявляют, что одной из наиболее крупных проблем являются опасения, что поглощение приведет к сильному отставанию Америки от Поднебесной в борьбе за лидерство в гонке за 5G. Кстати, Qualcomm в свое время лидировал в развитии беспроводных технологий 2G и 3G и энергично инвестирует в исследования и развитие 5G.