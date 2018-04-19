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Москва, 19.04.2018

Volkswagen I.D. R Pikes Peak готов к мировой премьере

«Expert Online» 2018
  • Volkswagen I.D. R Pikes Peak готов к мировой премьере
предоставлено пресс-службой

Презентация гоночного электрокара Volkswagen I.D. R Pikes Peak состоится во Франции. Новый автомобиль должен побить рекорд гонки Pikes Peak International Hill Climb среди электрических спорткаров

Участие в гонке по подъему на холм Пайкс Пик (Pikes Peak International Hill Climb) определит начало новой эры для марки Volkswagen. Ранее публике были доступны лишь эскизы модели в компьютерной графике, но 22 апреля 2018 года состоится открытая презентация Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Облегченная конструкция и совершенная аэродинамика этой модели дополнены захватывающим дизайном кузова, а её сердце – мощный электрический двигатель. 

На следующий день после презентации концепт Volkswagen I.D. R Pikes Peak будет показан на гоночной трассе в Алесе (Alés), Франция. Именно отсюда родом автогонщик мирового класса Ромен Дюма (Romain Dumas) – участник Формулы-1, который сядет за руль нового электромобиля в гонке Pikes Peak Hill Climb.

volkswagen_i_d.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Реванш – 24 июня 2018 года. Новая цель – побить рекорд среди электрических спорткаров.

Международное соревнование гоночных автомобилей Pikes Peak, также известное среди поклонников скорости как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы составляет 19.99 км, а перепад высот – 1.440 м. Участникам необходимо подняться со старта на высоте 2.800 метров на вершину горы, расположенную на высоте 4.302 метра над уровнем моря. В последний раз марка Volkswagen принимала участие в гонке Pikes Peak в 1987 году, представив на ней эффектную модификацию модели Golf с двумя двигателями мощностью 652 л.с.

volkswagen_i_d-3.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

R – Racing

Volkswagen I.D. R – свидетельство того, что марка Volkswagen R, чье имя носит новая модель, планирует набрать обороты. Данные, которые получит производитель во время гонки Pikes Peak International Hill Climb, будут использованы для будущих разработок и совершенствования электрокаров Volkswagen R.

Примечание

Прямая трансляция презентации Volkswagen I.D. R Pikes Peak начнется 22 апреля в 17:00. Следить за ней можно на сайтахwww.facebook.com/volkswagenmotorsport и www.volkswagen-motorsport.com.

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