DANTE Kitchen + Bar - новый ресторан на Кузнецком мосту от создателей московского Saxon+Parole

Ресторан открыт в здании, где в 1909 году располагалось итальянское общество имени Данте Алигьери с бесплатной читальней и выдачей разрешений для русских, собирающихся в Италию. Отдавая дань уважения истории, создатели проекта Александр Ефремов (управляющий партнер ресторана Saxon+Parole на Патриарших) и Алексей Филатов решили, что новый ресторан будет носить одноименное название DANTE.

Шеф-повар проекта Игнат Куликов родился в Гане (Африка). В возрасте 8 лет переехал в Москву. Закончив школу поступил в противопожарную академию, но вскоре понял, что ему по-настоящему интересно совсем другое – кухня. Изучать основы кулинарного мастерства отправился в Новую Зеландию. После окончания профессионального ВУЗа там же работал в течение 10 лет, пока в прошлом году не вернулся в Москву.

предоставлено пресс-службой

В небольшом меню DANTE kitchen+bar понятная, но гастрономически интересная еда на каждый день. В ресторане можно попробовать такие блюда, как слабосоленый лосось по-мароккански с трио пюре и фенхелем, сочный тайский салат с говяжьими ребрами; каре ягненка с копченым баклажаном, овощами и соусом хариса; запеченный томат, фаршированный ананасом с анисовым мороженым, и еще порядка 20 авторских блюд от шефа. В меню есть итальянская пинца, а в скором времени появится целый раздел блюд для вегетарианцев.

Одна из интересных особенностей проекта - бар в стиле домашней кухни с округлым островом, за которым работают бармены. В коктейльной карте DANTE kitchen+bar авторские коктейли от шеф-бармена Оксаны Жидковой, которая продолжает одновременно трудиться и в московскомSaxon+Parole на Патриарших. В отдельной категории меню draft bar представлены «драфт» коктейли на кранах (on tap).



Огромные окна на двух этажах ресторана при необходимости полностью открываются, превращая пространство DANTE kitchen+bar в одну большую веранду.