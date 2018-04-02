Пекин призывает Вашингтон не втягиваться в торговую войну

Китай обращается к США с призывом не втягиваться в торговую войну и перейти к диалогу по нормализации двухсторонней торговли. Для этого американцы должны отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, говорится в опубликованном 2 апреля заявлении министерства коммерции КНР.

«Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства - участника Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло», - цитирует ТАСС сообщение.

В документе отмечается, что для крупнейших мировых экономик, которыми являются США и Китай, единственным путем взаимодействия и урегулирование всех проблем является сотрудничество и диалог.

Также в Китае считают введение США пошлин на сталь и алюминий «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли».

Напомним, вчера, 1 апреля, минфином КНР был опубликован список американских товаров, облагаемых в Китае новыми пошлинами. Потенциально он затронет товары американского экспорта на $3 млрд.