Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 02.04.2018

Пекин призывает Вашингтон не втягиваться в торговую войну

«Expert Online» 2018

Китай обращается к США с призывом не втягиваться в торговую войну и перейти к диалогу по нормализации двухсторонней торговли. Для этого американцы должны отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, говорится в опубликованном 2 апреля заявлении министерства коммерции КНР.

«Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства - участника Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло», - цитирует ТАСС сообщение.  

В документе отмечается, что для крупнейших мировых экономик, которыми являются США и Китай, единственным путем взаимодействия и урегулирование всех проблем является сотрудничество и диалог.

Также в Китае считают введение США пошлин на сталь и алюминий  «злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли».

Напомним, вчера, 1 апреля, минфином КНР был опубликован список американских товаров, облагаемых в Китае новыми пошлинами. Потенциально он затронет товары американского экспорта на $3 млрд.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама
    Реклама

    TOP

    1. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    2. Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель
      Недовольные вступлением Германии в дипломатическую войну с Россией на стороне Великобритании и США немецкие политики могут серьезно осложнить жизнь Ангеле Меркель, которая совсем недавно в четвертый раз возглавила правительство.
    3. Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
      Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку