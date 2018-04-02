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Москва, 02.04.2018

Россия в марте впервые недовыполнила сделку ОПЕК+

«Expert Online» 2018

В марте 2018 года Россия впервые не выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи «чёрного золота» на 93,4%.

По мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, произошло это, в том числе и из-за сезонных факторов, в частности, из-за колебания добычи жидких углеводородов, которые были вызваны высоким спросом на газ, а также факторами внутреннего рынка, передаёт РИА Новости.

Несмотря на это, Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке», – резюмировал Новак.

В свою очередь в пресс-службе Минэнерго уточнили, что сокращение добычи нефти по сравнению с уровнем октября 2016 года составило 280,22 тыс. баррелей в сутки.

Как известно, согласно соглашению ОПЕК+, Россия должна была постепенно сокращать добычу нефти с января 2017 года и после марта прошлого года выйти на плановый показатель сокращения в 300 тыс. тонн в сутки относительно уровня октября 2016 года.

Начиная с апреля прошлого года наша страна следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тыс. тонн.

Напомним, страны члены ОПЕК, а также ряд государств, не входящих в картель договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходятся на РФ. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

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