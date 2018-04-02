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Москва, 02.04.2018

Военные РФ успешно испытали новую противоракету

«Expert Online» 2018

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно испытали новейшую противоракету. Пуск проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об испытаниях сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», -  цитирует издание заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Издание отмечает, что система ПРО предназначена для защиты столицы РФ от ударов средств воздушно-космического нападения возможного противника. Также в комплекс задач вооружения входит предупреждение о ракетном нападении и контроль космического пространства.

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