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Москва, 20.04.2018

Латвия просит объяснить Россию, почему не стреляют

«Expert Online» 2018

Латвия ждет объяснений от российской стороны, почему учебные стрельбы в регионе не состоялись, заявил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире программы Rīta panorāma латвийского ТВ. Отмечается, что данное резервирование стало вторым за последнее время.

Ранее ВМФ России с 17 по 19 апреля зарезервировал воздушное пространство в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море для проведения военных учений.

Чиновник объяснил свое беспокойство  оживленностью в плане авиаперевозок над Балтийским морем, потому предсказуемость подобных учений является важным фактором с точки зрения безопасности в воздухе.

«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам», -  сказал министр, который не понимает, почему ВВС Латвии  «ничего не увидели в закрытых секторах».

Ранее с 4 по 6 апреля соединения Балтийского флота уже проводили тактические учения на полигонах в Балтийском море. После уведомления российской стороны Латвия закрыла воздушное пространство на высоте 18 километров в зоне, предусмотренной для тренировочных пусков ракет.

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