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Москва, 20.04.2018

Названо точное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

«Expert Online» 2018

Следствие окончательно установило, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек. Об этом сообщает официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

В МЧС также уточняют, что обнаружили в кемеровском ТЦ большое число преступных нарушений, главное из которых сконструированное, как ловушка здание.  Петренко уточнила, что заключение о числе погибших  основано на результатах проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученных выводах экспертов.

Уточняется, что к данному моменту получены все результаты генетических экспертиз, все родственники опознали погибших. Выданы разрешения на захоронение 37 человек, их похороны пройдут в Кузбассе с 21 по 23 апреля.

Напомним, ранее МЧС сообщило, что причиной пожара стало короткое замыкание над игровой зоной, которое, в свою очередь, могло быть вызвано протечкой в крыше из-за неубранного снега. 

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупнейший за последние 100 лет по числу жертв пожар. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах.

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