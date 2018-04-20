Названо точное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Следствие окончательно установило, что при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек. Об этом сообщает официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

В МЧС также уточняют, что обнаружили в кемеровском ТЦ большое число преступных нарушений, главное из которых сконструированное, как ловушка здание. Петренко уточнила, что заключение о числе погибших основано на результатах проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученных выводах экспертов.

Уточняется, что к данному моменту получены все результаты генетических экспертиз, все родственники опознали погибших. Выданы разрешения на захоронение 37 человек, их похороны пройдут в Кузбассе с 21 по 23 апреля.

Напомним, ранее МЧС сообщило, что причиной пожара стало короткое замыкание над игровой зоной, которое, в свою очередь, могло быть вызвано протечкой в крыше из-за неубранного снега.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел крупнейший за последние 100 лет по числу жертв пожар. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах.